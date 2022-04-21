Бронирование туров на предстоящие праздники резко возросло

Поскольку спрос на поездки во время Дня освобождения страны (30 апреля) и 1 мая резко вырос, многие туристические фирмы заявили, что их выездные туры были полностью забронированы, в то время как количество внутренних направлений также сильно увеличилось.

Представитель Saigontourist сообщил, что в праздничные дни фирма планирует обслужить 25-300 тыс. туристов.

Тем временем Vietravel будет обслуживать более 4.000 посетителей. На данный момент его туры забронированы на 60%.

Нгуен Нгует Ван Хань, вице-директор Vietravel по маркетингу, сказал, что в этом году, благодаря доступным ценам, поездки в Камбоджу, Таиланд, Сингапур и Дубай привлекли большое количество посетителей.

Небольшие туристические фирмы также заявили, что получили заказы от 300-600 туристов на четырехдневные праздники.

Между тем, в Хошимине было запущено множество новых услуг и рекламных программ, в том числе вертолетная экскурсия, позволяющая осмотреть город сверху.

В этом году День воссоединения страны и 1 мая выпадают на субботу и воскресенье, поэтому у населения будет еще два выходных в следующие понедельник (2 мая) и вторник (3 мая).

По данным Национальной администрации туризма Вьетнама, ранее, во время трехдневного праздника памяти королей Хунгов в начале апреля, туристический сектор обслуживал около 3 млн. внутренних путешественников.