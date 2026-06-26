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НОВОСТИ

Брифинг МИД: Своевременно принимать меры по оказанию помощи и консульской защите граждан, пострадавших в результате землетрясения в Венесуэле

По информации Посольства Вьетнама в Венесуэле, на сегодняшний день граждане Вьетнама, проживающие, обучающиеся и работающие в Венесуэле, находятся в безопасности.
  Официальный представитель Министерства иностранных дел Фам Тху Ханг проводит пресс-конференцию. Фото: ВИА  
Во второй половине дня 25 июня на очередном брифинге Министерства иностранных дел (МИД), отвечая на вопрос журналистов о серии сильных землетрясений, произошедших в Венесуэле, официальный представитель МИД Вьетнама Фам Тху Ханг заявила:

Получив известие о землетрясении, произошедшем вечером 24 июня и повлёкшем тяжёлые человеческие жертвы и значительный материальный ущерб народу Венесуэлы, 25 июня Генеральный секретарь, Президент государства То Лам направил телеграмму с выражением соболезнований временно исполняющей обязанности Президента Боливарианской Республики Венесуэла Дельси Элоине Родригес Гомес. Министр иностранных дел Ле Хоай Чунг, недавно посетивший Венесуэлу с официальным визитом, также лично выразил слова сочувствия. Исходя из традиционных дружественных отношений между двумя странами, Вьетнам готов оказать Венесуэле соответствующую поддержку.

По информации Посольства Вьетнама в Венесуэле, на сегодняшний день граждане Вьетнама, проживающие, обучающиеся и работающие в Венесуэле, находятся в безопасности. Посольство Вьетнама в Венесуэле продолжает взаимодействовать с компетентными органами страны пребывания, внимательно следит за развитием ситуации и готово своевременно принять необходимые меры по оказанию помощи и консульской защите в случае, если граждане Вьетнама пострадают.

Гражданам Вьетнама, которым требуется экстренная помощь, рекомендуется незамедлительно обращаться по телефону горячей линии консульской защиты Посольства Вьетнама в Венесуэле: +584242674447 либо в круглосуточный Центр консульской защиты граждан МИД по телефону (+84) 981.84.84.84.

Также на очередном брифинге МИД, отвечая на вопрос журналистов об обновлённой информации и мерах консульской защиты граждан Вьетнама, пострадавших в результате пожара в торговом центре «Садовод» (Россия), официальный представитель МИД Вьетнама Фам Тху Ханг сообщила:

По информации Посольства Вьетнама в Российской Федерации, недавно в торговом центре «Садовод» в Москве произошёл пожар, в результате которого пострадали несколько предприятий, принадлежащих гражданам Вьетнама.

Сразу после происшествия Посольство Вьетнама в России направило своих сотрудников на место, провело встречу с администрацией торгового центра для выяснения обстоятельств, выразило поддержку соотечественникам и подтвердило готовность своевременно оказать необходимую помощь пострадавшим. В настоящее время предпринимателям созданы условия для продолжения торговой деятельности.

Отвечая на вопрос журналистов о рассмотрении 16 июня 2026 года Кассационным судом Франции дела Чан То Нга против 14 американских химических корпораций, связанных с производством химического агента «эйджент орандж»/диоксина, официальный представитель МИД Вьетнама Фам Тху Ханг заявила:

Несмотря на то, что война давно закончилась, её тяжёлые последствия по-прежнему оказывают глубокое воздействие на Вьетнам и его народ, в том числе долгосрочные и серьёзные последствия для жертв химического агента «эйджент орандж»/диоксина.

Мы вновь выражаем поддержку требованиям жертв химического агента «эйджент орандж»/диоксина о привлечении к ответственности химических компаний, которые производили и поставляли этот токсичный агент Соединённым Штатам во время войны во Вьетнаме, и призываем их принять ответственность за устранение причинённого ущерба.

ИЖВ/ВИА

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