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Брифинг МИД: Вьетнам призывает заинтересованные стороны добросовестно и в полном объёме выполнять DOC
«Вьетнам призывает заинтересованные стороны проявлять сдержанность, действовать в соответствии с международным правом, уважать суверенные права и юрисдикцию прибрежных государств в отношении их исключительной экономической зоны и континентального шельфа, установленных в соответствии с Конвенцией Организации Объединённых Наций по морскому праву 1982 года (ЮНКЛОС), добросовестно и в полном объёме выполнять Декларацию о поведении сторон в Восточном море (DOC), создавать благоприятные условия для переговоров по Кодексу поведения в Восточном море (COC), соблюдать международные нормы безопасности мореплавания и полётов, разрешать споры и разногласия исключительно мирными средствами, не прибегать к угрозе силой или её применению, а также вносить активный вклад в поддержание мира и стабильности в регионе».
Отвечая на вопрос журналистов относительно обсуждения ситуации в Восточном море в ходе 59-го Совещания министров иностранных дел АСЕАН (AMM-59) на Филиппинах, официальный представитель Министерства иностранных дел Фам Тху Ханг подчеркнула: В ходе заседаний государства – члены АСЕАН и государства-партнёры подчеркнули приоритетность обеспечения единства и самостоятельности АСЕАН, дальнейшего укрепления её центральной роли в сети всё более содержательных и открытых партнёрских отношений; подтвердили намерение продолжать выполнение договорённостей, достигнутых на 48-м Саммите АСЕАН, ускорить процесс формирования Сообщества АСЕАН, а также реализовать приоритеты председательства АСЕАН в 2026 году. Стороны также обменялись мнениями по вопросам международной и региональной повестки, представляющим взаимный интерес, включая ситуацию в Восточном море. Государства АСЕАН и страны-партнёры вновь подчеркнули важность обеспечения свободы судоходства и полётов в Восточном море, уважения международного права и мирного урегулирования споров на основе международного права, прежде всего Конвенции Организации Объединённых Наций по морскому праву 1982 года (ЮНКЛОС). Государства АСЕАН и Китай также подтвердили намерение приложить усилия для завершения в 2026 году переговоров по выработке содержательного и эффективного Кодекса поведения в Восточном море (COC), соответствующего международному праву, прежде всего ЮНКЛОС 1982 года.»
На той же пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов об оказании Вьетнамом содействия семьям погибших в результате крушения скоростного катера у острова Фукуок, повлёкшего гибель многочисленных туристов из Индии, официальный представитель Министерства иностранных дел Фам Тху Ханг заявила:
11 июля произошёл трагический инцидент, связанный с опрокидыванием скоростного катера у острова Фукуок вследствие неблагоприятных погодных условий. Сразу после происшествия Министерство иностранных дел в тесной координации с Народным комитетом провинции Анзянг, администрацией специальной зоны Фукуок, соответствующими компетентными органами, Посольством Индии в Ханое и Генеральным консульством Индии в городе Хошимин оперативно осуществило необходимые консульские мероприятия по защите граждан, урегулированию вопросов, связанных с гражданами Индии, а также организовало отправку тел погибших туристов в Индию в полном соответствии с пожеланиями семей погибших.
Дипломатические представительства Вьетнама в Индии также незамедлительно наладили тесное взаимодействие с Министерством иностранных дел Индии, компетентными органами на местах и местными властями, связанными с семьями погибших, обеспечив надлежащее проведение процедур приёма и передачи тел родственникам погибших. После завершения всех необходимых юридических процедур и передачи тел компетентным органам Индии тела 15 погибших были доставлены в соответствующие штаты Индии в соответствии с пожеланиями семей погибших.
Фам Тху Ханг отметила: «Министерство иностранных дел также поручило Посольству Вьетнама в Нью-Дели и Генеральному консульству Вьетнама в Мумбаи продолжить тесную координацию с администрацией специальной зоны Фукуок и соответствующими индийскими ведомствами с целью организации в надлежащее время мероприятий по выражению поддержки, сочувствия и соболезнований семьям погибших. Пользуясь случаем, ещё раз выражаем самые глубокие соболезнования семьям погибших».