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Брифинг МИД Вьетнама: важная веха в усилиях по расширению сети соглашений о свободной торговле

Вьетнам высоко оценивает результаты переговоров, достигнутые с государствами-членами ЕАСТ. Соглашение о свободной торговле между Вьетнамом и ЕАСТ является важной вехой в усилиях Вьетнама по расширению сети соглашений о свободной торговле, увеличивая их общее число до 18, а также обеспечивая более всестороннюю взаимосвязанность между Вьетнамом и Европой.
  Официальный представитель МИД Вьетнама Фам Тху Ханг отвечает на вопросы журналистов на брифинге. Фото: ВИА  
Во второй половине дня 9 июля на очередной брифинг Министерства иностранных дел (МИД), отвечая на вопрос журналистов о завершении Вьетнамом и государствами-членами Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) переговоров по Соглашению о свободной торговле, официальный представитель МИД Вьетнама Фам Тху Ханг заявила:

2 июля 2026 года Вьетнам и государства-члены ЕАСТ опубликовали Совместное заявление о завершении переговоров по Соглашению о свободной торговле между Вьетнамом и ЕАСТ. Это стало результатом значительных усилий и твёрдой решимости обеих сторон, направленных на подписание соглашения после 14 лет переговоров.

Вьетнам высоко оценивает результаты переговоров, достигнутые с государствами-членами ЕАСТ. Соглашение о свободной торговле между Вьетнамом и ЕАСТ является важной вехой в усилиях Вьетнама по расширению сети соглашений о свободной торговле, увеличивая их общее число до 18, а также обеспечивая более всестороннюю взаимосвязанность между Вьетнамом и Европой.

Вьетнам продолжит тесное взаимодействие с государствами-членами ЕАСТ для скорейшего подписания соглашения и эффективной реализации его обязательств, что будет способствовать развитию торгового и инвестиционного сотрудничества, а также расширению взаимодействия в других сферах, представляющих взаимный интерес.

Также на брифинге, отвечая на вопрос журналистов о том, что сильные дожди, наводнения, смерчи и масштабные оползни нанесли значительный ущерб людям и имуществу в ряде районов Китая, включая прорыв дамбы в Наньнине, а также имеются ли среди пострадавших граждане Вьетнама и какие меры по их защите принимаются, официальный представитель МИД Вьетнама Фам Тху Ханг сообщила:

В последнее время сильные дожди, наводнения, смерчи и масштабные оползни привели к значительным человеческим жертвам и материальному ущербу в ряде районов Китая. 8 июля 2026 года Генеральный секретарь, Президент государства То Лам и Премьер-министр Ле Минь Хынг направили телеграммы с выражением соболезнований Генеральному секретарю, Председателю КНР Си Цзиньпину и Премьеру Государственного совета КНР Ли Цяну.

В тот же день член Политбюро, министр иностранных дел Ле Хоай Чунг направил телеграммы с соболезнованиями заведующему Канцелярией Комиссии ЦК КПК по иностранным делам, министру иностранных дел Китая Ван И, а ранее – секретарю партийного комитета Гуанси-Чжуанского автономного района Чэнь Гану.

«Ещё раз хотели бы выразить Правительству и народу Китая, особенно жителям Гуанси, наши глубокие соболезнования в связи с трудностями и потерями, вызванными стихийным бедствием», - заявила Фам Тху Ханг.

Официальный представитель МИД, ссылаясь на информацию дипломатических представительств Вьетнама в Китае, сообщила, что на сегодняшний день сведений о пострадавших в результате последних стихийных бедствий гражданах Вьетнама не поступало. Дипломатические представительства Вьетнама в Китае продолжают внимательно следить за развитием ситуации, поддерживают тесное взаимодействие с компетентными органами принимающей стороны и готовы своевременно принять необходимые меры по защите граждан в случае возникновения у них каких-либо трудностей.

Официальный представитель МИД также рекомендовала гражданам Вьетнама при возникновении любых проблем обращаться на горячую линию консульской защиты Министерства иностранных дел.

ИЖВ/ВИА

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