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Британский эксперт излагает дорожную карту превращения Вьетнама в следующий финансовый центр Азии
Однако она отметила, что Вьетнам сталкивается со значительными трудностями в привлечении капитала, включая конкуренцию с ведущими финансовыми центрами региона, такими как Сингапур, китайский Гонконг. Поэтому Вьетнаму необходимо сосредоточиться на улучшении делового климата, совершенствовании законодательной базы, развитии современной инфраструктуры и повышении качества человеческих ресурсов - ключевых факторах привлечения международных финансовых организаций и инвесторов.
По мнению Ле, Вьетнаму необходима комплексная стратегия развития, включающая реформирование бизнес-среды в сторону большей прозрачности, стабильности и конкурентоспособности, а также ускорение инвестиций в финансово-технологическую инфраструктуру, особенно финансово-технологическую инфраструктуру, блокчейн и большие данные. Кроме того, необходимо создать международную стандартизированную правовую систему, обеспечивающую прозрачность, чтобы укрепить доверие инвесторов, а также развивать высококачественные человеческие ресурсы путем специализированного обучения и привлечения талантов в сектор.
Она рекомендовала сотрудничать с международными университетами и организациями, разрабатывать конкурсные инициативы для международных экспертов и зарубежных вьетнамских талантов, а также развивать международные программы стажировок и обмена через сотрудничество с ведущими финансовыми центрами, такими как Лондон и Сингапур.
Ле назвала стремление Вьетнама создать финансовые центры стратегическим шагом, демонстрирующим его стремление к глубокой интеграции в мировую финансовую систему.
По ее словам, благодаря открытой экономике, стратегическому географическому положению в Азиатско-Тихоокеанском регионе, молодой и динамичной рабочей силе, а также политической и экономической стабильности Вьетнам может стать международным финансовым центром. Успех создания финансовых центров во Вьетнаме зависит не только от стратегии правительства, но и от тесной координации между государственным и частным секторами.
Опираясь на свой многолетний опыт учебы и работы в финансовом секторе Великобритании, Ле отмечает, что Лондон, как один из ведущих мировых финансовых центров, был построен на прочной правовой основе, прозрачной бизнес-среде и развитой финансовой инфраструктуре. Это модель, которую страны стремятся перенять и с которой сотрудничают при развитии международных финансовых центров.
Лондон не только является местом расположения крупнейших финансовых институтов, но и занимает лидирующие позиции в таких областях, как финансовые технологии (fintech), финансовое планирование, управление активами, страхование и международные рынки капитала. В частности, внедрение первого в мире механизма тестирования финтех-песочницы наряду с политикой, поощряющей инновации, помогло Лондону сохранить конкурентоспособность и привлечь инвестиционный капитал.
Ле выразила оптимизм по поводу того, что Вьетнам обратился за опытом к Великобритании, и предположила, что страна может изучить и применить уроки Лондона в совершенствовании законодательной базы, создании экосистемы финтеха и инноваций, а также в повышении качества человеческих ресурсов.
Недавний визит лорд-мэра Лондонского Сити во Вьетнам и визит заместителя премьер-министра Нгуен Хоа Биня в Великобританию открыли для обеих сторон многочисленные возможности сотрудничества в различных областях. Многие финансовые организации и крупные корпорации, такие как Standard Chartered, HSBC, Prudential, Michelmores, KMPG и A&O Shearman, проявляют все больший интерес к вьетнамскому рынку, создавая шансы для привлечения потоков капитала и развития финансовых услуг премиум-класса.
Если Вьетнам будет эффективно использовать международное сотрудничество и проводить стратегические реформы, то в ближайшем будущем страна, безусловно, сможет стать привлекательным финансовым направлением, заявила Ле.