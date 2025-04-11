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Британские СМИ: Фонгня-Кебанг — ведущая точка для экстремального туризма

Авторитетный британский туристический журнал Wanderlust недавно признал Национальный парк Фонгня-Кебанг (район Бочать, провинция Куангбинь) одним из лучших направлений для экстремального туризма во Вьетнаме.
  Величественный пейзаж пещеры Шондонг. Фото: ВИА  

Это вновь подтверждает значимое место парка на мировой туристической карте. Наряду с Фонгня-Кебангом Wanderlust также рекомендует туристам не упустить возможность испытать другие захватывающие приключения во Вьетнаме, такие как треккинг в Сапе, дайвинг в Нячанге или рафтинг по водопадам в Далате.

Ранее журнал включил пещеру Шондонг (Куангбинь) в список девяти самых фантастических мест на планете, красота которых кажется внеземной.

 

Согласно Wanderlust, благодаря величественной системе пещер, скрытых в первозданных тропических лесах, и дикому природному ландшафту Национальный парк Фонгня-Кебанг ежегодно привлекает тысячи любителей приключений, особенно поклонников экстремального туризма.

 

Провинция Куангбинь по праву носит звание «Королевства пещер» — здесь насчитывается более 400 пещер различного размера. Среди них особое место занимает пещера Шондонг — крупнейшая в мире. Она была обнаружена местными жителями в 1990 году и официально исследована в 2009 году. Экспедиционные туры в Шондонг начали проводиться с августа 2013 года и с тех пор стали настоящим магнитом для искателей приключений со всего мира.

 

Помимо масштабной пещерной системы Фонгня-Кебанг предлагает туристам уникальные экстремальные развлечения — от сплава по подземным рекам и исследования быстрых подводных потоков до ночёвок в глубинах пещер.

 

Признание Фонгня-Кебанга ведущим направлением для экстремального туризма со стороны престижного журнала Wanderlust — важная возможность для провинции Куангбинь продвигать свой туристический бренд и привлекать как отечественных, так и иностранных туристов.


ВИА/ИЖВ

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