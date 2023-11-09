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Британская газета указывает на потенциал роста Вьетнама
Автор статьи указал на доминирование Вьетнам в сфере производства смартфонов, которое во многом обусловлено огромными инвестициями южнокорейского гиганта Samsung. Страна намерена перейти от «трудоемких» текстильных и сборочных работ к более прибыльным секторам, таким как производство полупроводников, что привлекает внимание иностранных инвесторов в контексте растущего давления от диверсификации цепочек поставок.
«Буммирующая экономика Вьетнама остается вне поля зрения большинства иностранных инвесторов по простой причине: американская финансовая компания MSCI до сих пор не классифицирует его как развивающийся рынок (EM)», — отмечается в статье. Это ставит вьетнамские акции на один уровень с акциями Бенина, Казахстана и Сербии. Повышение статуса до развивающегося рынка (EM) приведет к значительному притоку средств из фондов, которые отслеживают базовый индекс EM, что обеспечит рост стоимости местных акций, оценненных примерно на 5–8 миллиардов долларов США.
Вьетнамские акции являются крупнейшим компонентом сектора приграничных рынков, и иностранные инвесторы в последние годы делали ставку на то, что повышение статуса до развивающейся экономики было лишь вопросом времени, говорится в статье.
Согласно статье, фондовый рынок страны также является одним из аспектов, на который необходимо обратить внимание инвесторам. Во Вьетнаме зафиксирована более низкая инфляция, чем во многих западных экономиках. Это позволило Госбанку четыре раза снизить процентные ставки в 2023 году, что побудило розничных инвесторов броситься на фондовый рынок Вьетнама в поисках более высокой прибыли, чем размещение денег в банках.
Для инвесторов нестабильный характер местного фондового рынка означает, что Вьетнам еще не тот, который можно поставить в центр портфеля, но он все еще заслуживает внимания, - сказал автор статьи, добавив, что, даже будучи пограничным рынком, страна Юго-Восточной Азии – это привлекательный рынок для инвесторов.