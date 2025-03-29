Бразилия всегда дорожит стратегическим партнерством с Вьетнамом

Премьер-министр Фам Минь Тьинь (справа) и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва во время встречи в Ханое 28 марта. Фото: ВИA

Приветствуя президента Лулу да Силву, премьер-министр Фам Минь Тьинь напомнил о своих встречах с бразильским лидером, в том числе о встрече во время его официального визита в Бразилию в сентябре 2023 года и о двусторонних переговорах в Рио-де-Жанейро в ноябре прошлого года, когда две страны выступили с заявлением о повышении уровня двусторонних отношений до стратегического партнерства.



Президент Бразилии выразил радость по поводу новой встречи с премьер-министра Фам Минь Тьинем во время своей второй за 17 лет поездки во Вьетнам. Он поздравил правительство Вьетнама с последними результатами социально-экономического управления, заявив, что Бразилия рассматривает Вьетнам как ворота для укрепления связей с высокопотенциальным Азиатско-Тихоокеанским регионом.



Лидеры двух стран договорились продолжать продвигать и реализовывать рамки стратегического партнерства, чтобы поднять сотрудничество во всех сферах на новую высоту, задействовать потенциал и удовлетворить потребности развития двух стран.



Они особо приветствовали только что подписанный план действий по реализации стратегического партнерства Вьетнама и Бразилии, пообещав поддерживать тесную координацию для реализации уже согласованных направлений и мер для продуктивной и содержательной реализации новых рамок отношений на период 2025-2030 гг.



Лидеры двух стран также с удовлетворением отметили впечатляющий рост двусторонней торговли, которая в 2024 году составит около 8 миллиардов долларов США, подтвердив решимость довести этот показатель до 15 миллиардов долларов США к 2030 году.



Стороны договорились о расширении обмена опытом в области государственного управления и реализации социально-экономической политики, а также о развитии научно-технологического сотрудничества, особенно в таких фундаментальных отраслях, как обрабатывающая промышленность, вспомогательная промышленность, переработка сельскохозяйственной продукции, производство новых материалов, химическая промышленность и возобновляемые источники энергии, что будет способствовать усилиям обеих стран по достижению целей зеленого и устойчивого развития.



Премьер-министр Фам Минь Тьинь поблагодарил президента Лулу да Силву и правительство Бразилии за признание статуса Вьетнама как страны с рыночной экономикой, что будет способствовать доступу предприятий их стран на рынки друг друга на справедливой и взаимовыгодной основе.



Вьетнам готов предпринять шаги для открытия своего рынка для бразильской говядины в рамках соглашения об открытии рынков сельскохозяйственной продукции, которое будет достигнуто двумя сторонами, продолжил он.



Он также приветствовал рассмотрение крупными бразильскими компаниями вопроса об инвестициях во Вьетнам, в том числе намерение группы JBS S.A. инвестировать в пищевую промышленность.



Премьер-министр пообещал направить деятельность вьетнамских министерств и отраслей на создание оптимальных условий для торговой и инвестиционной деятельности бразильских компаний, особенно в авиационном и минеральном секторах.

Тем временем президент Лула да Силва заявил, что поручит бразильским властям активно рассмотреть предложение Вьетнама о скором начале переговоров по торговому соглашению между Вьетнамом и Южным общим рынком (МЕРКОСУР), чтобы создать благоприятные условия для доступа предприятий двух сторон на рынки друг друга и объединения в цепочки поставок, приносящие ощутимую пользу бизнесу и населению обеих стран.



Лидеры двух стран договорились содействовать проведению обсуждений между бразильскими министерствами, секторами, местными властями и предприятиями с вьетнамской стороной во время и после визита для реализации двусторонних соглашений на высоком уровне. Они также договорились часто, эффективно и гибко использовать Совместный комитет по экономике и торговле и механизмы политических консультаций, а также создать соответствующие механизмы координации для реализации нового партнерства.



Кроме того, стороны высоко оценили потенциал футбольного сотрудничества, договорившись поощрять взаимодействие и тренировки в молодежном футболе, как на уровне клубов, так и на уровне национальных сборных, тем самым способствуя укреплению дружбы народов.



На встрече премьер-министр Фам Минь Тьинь и президент Лула да Силва обменялись мнениями по некоторым международным вопросам. Они были единодушны в поддержке усилий по повышению эффективности, демократичности и прозрачности механизмов глобального управления, а также в поддержании тесной координации и взаимной поддержки в международных организациях и многосторонних форумах.



По этому случаю президент Бразилии пригласил Вьетнам направить высокопоставленные делегации на саммит БРИКС и конференцию ООН по изменению климата (COP30) в его стране в этом году.



