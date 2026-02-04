НОВОСТИ
Борьба с «жёлтой карточкой» ННН-промысла: реструктуризация рыболовного флота и защита прибрежных водных биоресурсов
Эти небольшие рыболовные суда являются основным средством к существованию для десятков тысяч рыбаков. В связи с этим реструктуризация рыболовного флота требует от города скорейшего принятия мер по поддержке рыбаков в переходе на другие виды промысла, демонтаже и утилизации судов, не отвечающих требованиям борьбы с ННН-промыслом, а также стимулирования инвестиций в суда для выхода в море и ведения дальнего промысла.
Лонгтхань — прибрежная рыбацкая деревня, расположенная в коммуне Тамсуан (город Дананг), где традиционно используется большое количество малых судов для прибрежного лова, что на протяжении многих поколений остаётся основным источником средств к существованию местных жителей. Эти суда занимаются донным тралением в прибрежной зоне, выходят в море и возвращаются в течение дня, работая на расстоянии нескольких морских миль от берега. При таком способе лова в сети попадают все виды водных биоресурсов — как крупные, так и мелкие.
Староста деревни Лонгтхань Чан Дак Кы сообщил, что в деревне насчитывается 30 малых судов, занимающихся прибрежным донным тралением, которые в основном ведут промысел в морской зоне от острова Кулаотям до устья Кихыа. Он отметил, что, несмотря на осознание разрушительного характера этого вида промысла для водных биоресурсов, далеко не все рыбаки имеют финансовые возможности для перехода на другой вид деятельности, поскольку затраты на приобретение новых орудий лова составляют от нескольких десятков до сотен миллионов донгов. Кроме того, для выхода в акватории открытого моря или дальнего промысла рыбакам необходимо иметь сертификаты капитана или механика.
В коммуне Тамсуан в настоящее время насчитывается более 280 рыболовных судов, из которых 107 ведут промысел в прибрежной зоне, включая 49 судов, занимающихся донным тралением.
В беседе с корреспондентом Вьетнамского Информационного Агентства заместитель председателя Народного комитета коммуны Тамсуан Доан Ван Линь подчеркнул, что реструктуризация прибрежного флота является неотложной задачей. По его словам, на практике в коммуне имеется немало так называемых судов «трёх нет» — без регистрации, без технического освидетельствования и без лицензии, — которые вынуждены длительное время оставаться на берегу из-за несоответствия требованиям для выхода в море. Он отметил, что при наличии разумной политики поддержки со стороны города жители готовы добровольно демонтировать и утилизировать малые суда, не отвечающие требованиям противодействия ННН-промыслу.
Доан Ван Линь сообщил, что Народный комитет коммуны провёл встречи и опросы владельцев малых судов, занимающихся донным тралением, и большинство из них поддержали курс города на смену вида деятельности. В частности, часть рыбаков выразила желание перейти к аквакультуре, рыбохозяйственному сервису и прибрежному туризму, а владельцы судов преклонного возраста — получить поддержку для утилизации судов и трудоустройства в других отраслях.
В коммуне Зуйнгия, расположенной в районе устья реки Кыадай, также сосредоточен крупный рыболовный флот города Дананг, в том числе 106 судов, ведущих промысел в прибрежной зоне.
Фан Нгок Нга, который почти половину жизни зарабатывает на жизнь, занимаясь прибрежным ловом с небольшого судна, отметил заметное сокращение объёмов улова по сравнению с предыдущими годами. По его словам, в прибрежной зоне ведут промысел не только малые суда города, но и рыболовные суда соседних регионов, а также крупные траулеры, которым разрешено работать в зоне открытого моря, однако они периодически заходят в прибрежные воды, что приводит к уничтожению водных биоресурсов, не успевших достичь промысловых размеров.
Фан Нгок Нга подчеркнул, что политика перехода на другие виды деятельности для рыбаков прибрежного лова должна быть гибкой и учитывать возраст и физические возможности. Он отметил, что в его возрасте — почти 60 лет — уже сложно осваивать новую профессию, тогда как для молодого поколения рыбаков, включая его сына, город должен уделять внимание поддержке профессиональной переподготовки, переходу к более устойчивым видам промысла или организации курсов по подготовке капитанов и механиков для получения сертификатов, необходимых для работы в дальних морских районах.
Береговая линия города Дананг протяжённостью около 228 км включает глубоководные заливы, морские устья и обширные рыболовные угодья. Морская акватория города отличается богатой и разнообразной экосистемой, включая коралловые рифы, морские травяные луга и водоросли, где обитает более 670 видов флоры и фауны, имеющих высокую экономическую ценность.
По словам заместителя директора Управления морского заповедника Кулаотям Нгуен Ван Ву, морские травяные луга в прибрежных устьевых районах Дананга играют важную роль в сохранении водных биоресурсов. В период размножения икра многих морских рыб с приливами переносится в эти районы, где создаются благоприятные условия для роста и развития, формируя богатый запас молоди для обширной морской акватории.
В связи с этим чрезмерное количество судов, ведущих промысел в прибрежной зоне, в сочетании с донным тралением, фактически приводит к уничтожению креветок, крабов, голубых крабов, рыбы и кальмаров ещё до того, как они достигают промысловых размеров и экономической ценности.
Дананг является одним из крупных центров рыболовства в Центральном Вьетнаме, а также по всей стране. В городе насчитывается 4 043 рыболовных судна, из которых 2 310 судов длиной от 6 м до менее 12 м (57%) ведут промысел в прибрежной морской зоне; 543 судна длиной от 12 м до менее 15 м (13%) работают в прибрежно-офшорной зоне; 1 190 судов длиной от 15 м и более (29%) осуществляют промысел в открытом море.
По данным Отдела по морям, островам и рыболовству города Дананг, в регионе выделяются семь основных групп видов рыболовного промысла, включая: траловый лов — 86 судов, лов ставными и дрифтерными сетями — 1 943 судна, лов на крючковые снасти — 923 судна, лов кошельковыми неводами — 342 судна, лов подъёмными сетями — 80 судов, суда рыбопромыслового тылового обеспечения — 77 единиц, а также прочие виды промысла, такие как лов мелкой креветки, подводный лов и другие.
По словам Во Ван Лонга, начальника Отдела по морям, островам и рыболовству города Дананг, структура рыболовного флота и видов промысла в городе в настоящее время не является оптимальной: подавляющую часть составляют малые суда, ведущие промысел в прибрежной зоне; при этом сохраняется 86 рыболовных судов, работающих траловым способом и донным тралением, что создаёт риск нанесения ущерба окружающей среде, водным биоресурсам, морским экосистемам и постепенно снижает способность прибрежных акваторий к воспроизводству рыбных запасов.
В настоящее время Народный комитет города Дананг разрабатывает проект резолюции, предусматривающей политику поддержки развития рыбного хозяйства на территории города в период 2026–2030 годов, с тем чтобы представить его на рассмотрение и утверждение Народному совету города Дананг в 2026 году.
Согласно проекту данной резолюции, город Дананг сосредоточится на поддержке рыбаков в приобретении страхования корпусов судов, установке оборудования для мониторинга маршрутов, окончательном урегулировании вопроса с рыболовными судами, не соответствующими условиям эксплуатации, а также на поддержке перехода на другие виды промысла. Ориентировочный объём финансирования программы на период 2026–2030 годов составит более 60 млрд донгов за счёт средств местного бюджета.