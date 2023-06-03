НОВОСТИ
Борьба с пластиковыми отходами в океане: - множество эффективных моделей
В июне этого года Министерство природных ресурсов и окружающей среды организует множество мероприятий на церемонию запуска национального месяца экологических действий, Недели моря и островов Вьетнама в поддержку Всемирного дня окружающей среды и Всемирного дня океанов.
К настоящему времени в жилых сообществах реализовано множество эффективных моделей предотвращения и контроля морских пластиковых отходов, что свидетельствует о повышении осведомленности людей в вопросах защиты окружающей среды в целом, в борьбе с морскими пластиковыми отходами в частности.
Остров говорит « нет» пластиковым отходам
В целях развития устойчивого туризма с 1 сентября 2022 года островной Кото (Куангнинь) ввел в пилотном порядке правило, согласно которому посетители не берут с собой материалы, которые могут вызвать загрязнение окружающей среды, при поездке на остров Кото.
Наряду с реализацией Проекта «Кото без пластиковых отходов» на период с 2020 по 2025 год, Союз женщин уезда Кото прилагает усилия по пропаганде, агитированию туристов, чтобы пилотные мероприятия принесли положительные результаты
Cоюз женщин уезда Кото посоветовал уездному народному комитету выделить средства на закупку 1000 пластиковых суммок для покупок и бесплатную раздачу их каждому домохозяйству для сокращения использования пластиковых пакетов, закупку и обмен 3,2 тонны экосумок для деловых домохозяйств в торговом центре уезда, закупку 650 кг мешков для сортировки мусора, чтобы раздать жителям уезда, провести организацию 10 пропагандистских кампаний, агитирований туристов с целью не брать собой на остров пластиковые пакеты и раздать более 10.000 экологически чистых пакетов. А также расклеить на пассажирских судах логотип уезда Кото «Скажи «нет!» пластиковым пакетам».
Нгуен Тхи Минь Хюэ, владелица дома с проживанием в семье Co To Center, община Донгтьен уезда Кото, сказала, что 7 лет назад в своем туристическом бизнесе она начала использовать стеклянные бутылки вместо одноразовых пластиковых. По ее оценкам, ее бизнес сокращает выброс около 2 000 пластиковых бутылок каждый год.
Ассоциации всех уровней уезда активно реализовывали движение «Зеленое воскресенье», регулярная организация экологической уборки на сельских дорогах, домах культуры, пляжах и т.д.
Правительство Вьетнама, хорошо зная о вредном воздействии пластика, включило в Национальный план управления пластиковыми отходами в океане до 2030 года цель - к 2025 году сократить пластиковые отходы в морях и океанахна 50%, собрать 50% утерянных или выброшенных рыболовных снастей, запретить 80% курортов, туристических достопримечательностей, мест размещения туристов и других учреждений туристического обслуживания вдоль побережья используют одноразовые пластиковые изделия и небиоразлагаемые пластиковые пакеты...
Согласно плану, к 2030 году будут также достигнуты следующие цели: сокращение на 75% количества пластиковых отходов в океанах и морях; 100% утерянных или выброшенных рыболовных снастей будут собраны, что остановит выброс рыболовных орудий лова непосредственно в море; 100% курортов, туристических достопримечательностей, мест размещения туристов и других учреждений туристического обслуживания вдоль побережья не будут использовать одноразовые пластиковые изделия и неразлагаемые пластиковые пакеты;
100% морских охраняемых территорий будут свободны от пластиковых отходов.
Подключение общественных ресурсов
Недавно Вьетнамская сеть экономики замкнутого цикла была создана и реализована Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и Институтом стратегии и политики в области природных ресурсов и окружающей среды (Министерство природных ресурсов и окружающей среды).
Одним из первых эффективных проектов Сети является проект «Типизация моделей сообществ для управления пластиковыми и бытовыми отходами в 5 городах».
Проект направлен на создание моделей управления пластиковыми и бытовыми отходами на местном уровне в некоторых районах прибрежных провинций. Проект реализуется местными организациями, такими как Ассоциация фермеров и Союз женщин, с целью создания и развертывания общинных моделей классификации, сбора и вторичной переработки пластиковых отходов.
Соответственно, Союз женщин города Дананга создал основную группу в районах Нгу Хань Шон и Хоаванг для обучения знаниям об отходах и пластике, особенно о сортировке отходов у источника.
Эти люди выступают в роли контролеров на каждом объекте, чтобы убедиться, что каждое домохозяйство следует правильному процессу сортировки мусора до приезда мусоровоза.
Модель провела образовательную и коммуникационную деятельность по управлению отходами и пластиковыми отходами. В ходе тестовых наблюдений проект зафиксировал, что 80% домохозяйств участвуют в сортировке отходов.
В провинции Биньтхуан в рамках проекта были проведены мероприятия по повышению осведомленности об экономике замкнутого цикла, защите окружающей среды и сокращении пластиковых отходов для 450 учащихся 12-х классов, а в уездах Фукуи и Туифонг города Фантхиет была внедрена модель ресурсной цепочки для сокращения морских отходов.
С конца 2020 года и по настоящее время, благодаря применению многих эффективных моделей сбора отходов, домохозяйства, проживающие в общине Ньонхай города Куиньон, осознают необходимость поддержания чистоты окружающей среды и сделали это своей привычкой. Мусорные баки разного цвета с конкретными инструкциями, помогут им легко сортировать мусор.
Заместитель председателя Народного комитета общины Ньонхай Нгуен Нгок Нам также подтвердил, что благодаря применению зеленых моделей старается повышать осведомленность людей в классификации мусора. Окружающая среда становится все чище и чище, поскольку 100% домохозяйств в общине теперь собирают отходы и сортируют их у источника.