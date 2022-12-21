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Борьба с ННН-промыслом требует совместных усилий всех прибрежных населенных пунктов
Однако на сегодняшний день «желтая карточка» до сих пор не снята, а сектору и населенным пунктам еще предстоит приложить совместные усилия и объединить усилия в борьбе с ННН-промыслом для борьбы с нарушениями.
По данным Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов (МСХРСР), в настоящее время остаются случаи, когда вьетнамские рыболовные суда вторгаются в иностранные воды, что не достигает поставленной премьер-министром цели по прекращению ННН-промысла до 30 декабря 2021 года.
На сегодняшний день другими странами было арестовано в общей сложности 104 судна-нарушителя с 919 рыбаками на борту.
Заместитель министра сельского хозяйства и развития сельских районов Фунг Дык Тиен заявил, что после проверки его делегацией в прошлом месяце ЕК решила дать Вьетнаму дополнительные 6 месяцев для устранения существующих недостатков в выполнении рекомендаций комиссии.
Это важный момент, чтобы решить, снята ли с рыбной отрасли «желтая карточка» или нет, подчеркнул Тьен, предложив политической системе и каждому гражданину принять решительные меры и хорошо выполнить рекомендации ЕК.
МСХРСР также встречалось со специализированными подразделениями для выполнения задач по борьбе с ННН-промыслом. В своем плане действий министерство определит задачи для каждого министерства, сектора и подразделения и подчеркнет важность координации между компетентными органами, такими как таможня, береговая охрана и пограничная служба, с целью положить конец ННН-промыслу до 31 марта 2023 г.
Министерство также подчеркнуло ответственность каждого прибрежного населенного пункта, при этом главы общин, районов и городов несут основную ответственность за составление списка рыболовных судов и их владельцев, которые однажды нарушили иностранные воды, для отправки в МСХРСР и Министерство национальной обороны для мониторинга; и активизация коммуникаций для повышения осведомленности общественности по этому вопросу.
MARD направит рабочие делегации для проверки борьбы с ННН-промыслом в каждом населенном пункте, добавил Тиен.