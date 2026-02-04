НОВОСТИ
Борьба с ННН - промыслом: провинция Куангнинь досрочно завершила выдачу лицензий на рыболовство
По состоянию на 11 января Куангнинь добилась заметного прогресса в борьбе с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым (ННН) промыслом. Все 4 123 рыболовных судна, подпадающих под действующие требования, были зарегистрированы и получили лицензии на рыболовство в соответствии с установленными нормами, что позволило Куангниню войти в число четырёх местностей страны, завершивших этот процесс досрочно.
Заместитель директора провинциального Департамента сельского хозяйства и окружающей среды Фан Тхань Нги отметил, что достигнутые результаты обеспечили формирование «точной, полной и “чистой”» базы данных, позволяющей осуществлять строгий контроль за каждым судном.
По его словам, работа по управлению рыбохозяйственными данными совершила существенный прорыв: сведения по 100% судов, подпадающих под требования, были стандартизированы, полностью обновлены в национальной рыбохозяйственной базе данных Vnfishbase и синхронизированы с системой VNeID, что означает рост на 23,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Одновременно провинция поддерживает 100-процентный уровень подключения к системе мониторинга судов (VMS) для судов длиной 15 метров и более (276 судов); устройства VMS на этих судах также интегрированы с системой мониторинга Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды Вьетнама.
Проверка и рассмотрение нарушений, выявленных с помощью системы VMS, проводились тщательно и охватили все 230 зафиксированных случаев. Примечательно, что в 2025 году компетентные органы привлекли к уголовной ответственности трёх лиц за перенос устройств VMS на другие суда с целью незаконного обогащения и обхода контроля, что, по словам Фан Тхань Нги, подчёркивает жёсткий и бескомпромиссный подход провинции к обеспечению соблюдения законодательства на море.
Местные власти также активизировали разъяснительно-пропагандистскую работу среди рыбаков, усилили управление рыболовным флотом и тесно координируют действия с профильными силами для наведения порядка в сфере аквакультуры и добычи водных биоресурсов, что способствует устойчивой защите морских ресурсов, сообщил председатель Народного комитета общины Дамха То Суан Лой.
Фан Тхань Нги подчеркнул, что борьба с ННН-промыслом ведётся не только для выполнения требований Европейской комиссии, но и является долгосрочной задачей, направленной на защиту водных биоресурсов и реструктуризацию рыбохозяйственной отрасли в сторону устойчивости и высокой ответственности.
По его словам, Куангнинь ускоряет переход от прибрежного промысла к высокотехнологичной морской аквакультуре и развитию экотуризма с целью обеспечения рыбакам стабильных источников дохода. Провинция намерена предложить меры политики по поддержке смены профессии и субсидированию расходов на обслуживание устройств VMS, одновременно продолжая децентрализацию управления флотом до уровня общин для усиления контроля «на местах».
Наряду с административными мерами Куангнинь укрепляет защиту ресурсов за счёт природоохранного планирования. Недавно была создана морская охранная зона Кото – Чан для сохранения ключевых экосистем и содействия устойчивому развитию. В 2025 году в природные воды было выпущено почти 7,4 млн молоди водных организмов для пополнения рыбных запасов.
Для решения долгосрочных задач провинция запланировала более 90 тыс. га акватории под развитие аквакультуры, уделяя приоритетное внимание профессиональной переориентации населения и инвестициям с применением передовых технологий. Вместе с тем власти признают и сохраняющиеся ограничения, включая низкую долю электронного документирования улова (52,6%) и недостаточную развитость инфраструктуры рыболовных портов.
В ближайшее время Куангнинь ускорит инвестиции в развитие рыболовных портов и строительство укрытий для судов от штормов с целью приведения инфраструктуры в соответствие с нормативными требованиями, подготовки к инспекции делегации Европейской комиссии и продвижения к формированию прозрачной, ответственной и устойчивой рыбохозяйственной отрасли, сообщили компетентные органы.