Борьба с ННН-промыслом: полиция семи провинций и городов координирует усилия по пресечению незаконного выезда и въезда

12 января в квартале Суанхыонг города Далат (провинция Ламдонг) полиция провинций и городов Ламдонг, Камау, Анзянг, Кантхо, Виньлонг, Донгтхап и города Хошимин провела промежуточное совещание по подведению итогов реализации Плана координации борьбы с лицами, организующими и посредничающими в незаконном выезде и въезде граждан с целью ведения незаконного рыбного промысла в иностранных морских водах.

Представители полиции семи южных провинций и городов подписывают соглашение о координации на совещании. (Фото: ВИА).

Согласно докладу, с мая 2025 года на территории семи провинций и городов южного региона было выявлено 14 случаев, когда рыболовные суда осуществляли промысел в иностранных водах с признаками организации и посредничества в незаконном выезде и въезде граждан для осуществления незаконного рыболовства. Правоохранительные органы расследовали, привлекли к уголовной ответственности и передали в суд 8 дел; ещё по 1 делу продолжается расследование и проверка в соответствии с законом.

Примечательно, что полиция на местах активно расширяла расследования, вскрывая многочисленные нарушения, связанные с подтверждением происхождения рыбной продукции, регистрацией и техническим освидетельствованием судов, выдачей разрешений на промысловую деятельность, что способствовало перекрытию «лазеек», которыми могли пользоваться нарушители в сфере морского рыболовства.

В частности, полиция провинции Камау расследовала одно уголовное дело в отношении трёх обвиняемых по статье об организации незаконного выезда за границу; полиция провинции Анзянг проверила и уточнила информацию о рыболовном судне с пятью членами экипажа, нарушившем иностранные территориальные воды и задержанном тайскими властями; полиция города Хошимин привлекла к ответственности двух лиц за хранение и удержание устройств спутникового мониторинга других рыболовных судов во время их нахождения в море, а также за управление судном без предусмотренных законом документов и квалификационных свидетельств.

Наряду с борьбой и правоприменением, полиция провинций и городов тесно взаимодействовала с профильными ведомствами на местах, усиливая пропаганду и правовое просвещение по вопросам противодействия незаконному, несообщаемому и нерегулируемому (ННН) промыслу, мобилизуя рыбаков на строгое соблюдение правил промысла, недопущение захода в иностранные воды и отказ от содействия незаконной организации и посредничества в выезде и въезде.

Полиция также оказывала консультативную поддержку партийным комитетам и властям в своевременном решении вопросов, связанных со средствами к существованию рыбаков, политикой поддержки смены профессий и стабилизации жизни населения, тем самым формируя общественный консенсус - важную основу для эффективного снятия предупреждения «жёлтой карточки» ЕС по ННН-промыслу.

Выступая на совещании, заместитель председателя Народного комитета провинции Ламдонг Ле Чонг Йен призвал к ещё более тесной координации между полицией, пограничными войсками и Министерством сельского хозяйства и охраны окружающей среды провинций и городов в выявлении, пресечении и наказании лиц, организующих и посредничающих в незаконном выезде и въезде; в строгом управлении рыболовным флотом, подтверждении происхождения уловов, а также в эффективной реализации политики поддержки рыбаков и программ развития рыбных ресурсов на местах.

Подводя итоги совещания, генерал-майор Чыонг Минь Дыонг, директор полиции провинции Ламдонг, подтвердил, что в предстоящий период полиция провинций и городов продолжит усиливать координацию и обмен информацией, особенно при проверке, подтверждении и обработке случаев купли-продажи и передачи рыболовных судов в другие местности без надлежащего переоформления владельцев.