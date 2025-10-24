Борьба с ННН-промыслом и устойчивое развитие рыбной отрасли во Вьетнаме

Говоря об усилиях по борьбе с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом (ННН-промыслом), а также о стратегическом направлении устойчивого развития рыбной отрасли во Вьетнаме, заместитель директора Департамента рыболовства и рыбоохраны Министерства сельского хозяйства и окружающей среды Ву Зуен Хай отметил: деятельность, связанная с ННН-промыслом, представляет собой самую серьезную угрозу для сохранения и рационального использования рыбных ресурсов, а также морского биоразнообразия. Она наносит серьезный ущерб окружающей среде и социально-экономическому развитию во всем мире, угрожает продовольственной и морской безопасности, национальному суверенитету, социальной справедливости и способствует росту транснациональной преступности.



По оценкам, доля ННН-промысла составляет около 20% общего мирового вылова, что эквивалентно 15–25 миллионам тонн.



Вьетнам в настоящее время входит в тройку стран с крупнейшим объемом экспорта морепродуктов в мире — после Китая и Норвегии, и входит в число семи стран с наибольшим объемом добычи рыбы.



За последнее время Вьетнам присоединился ко многим международным организациям и соглашениям, таким как Конвенция Организации Объединённых Наций по морскому праву (UNCLOS) 1982 года, Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), Соглашение ООН по трансграничным рыбным запасам (UNFSA), Всемирная торговая организация (ВТО), Комиссия по рыболовству в западной и центральной части Тихого океана (WCPFC), Международный план действий по предотвращению, сдерживанию и ликвидации ННН-промысла (IPOA-IUU), Региональный план действий по борьбе с ННН-промыслом (RPOA-IUU) и другие. Одновременно Вьетнам создал национальную правовую систему, согласованную с международными нормами в сфере борьбы с ННН-промыслом.



В настоящее время страна реализует комплексные меры по борьбе с ННН-промыслом и развитию устойчивого рыболовства, включая регистрацию и лицензирование промысловых судов на основе национальной базы данных VNFishbase, мониторинг маршрутов судов, электронную систему прослеживаемости происхождения продукции, строгие санкции за нарушения, а также цифровизацию всех этапов вылова для предотвращения оборота, переработки и потребления незаконно добытых морепродуктов.



Создана сквозная система взаимосвязанных баз данных, обеспечивающая прозрачное управление и прослеживаемость на всех этапах, исключающая возможность мошенничества и готовая к интеграции с международными системами прослеживаемости — CATCH (ЕС) и CDS (ФАО). Параллельно внедряются согласованные меры по предотвращению нарушений ННН-промысла, предусматривающие как административную, так и уголовную ответственность. Максимальные административные штрафы и положения законодательства о привлечении к уголовной ответственности создают действенный сдерживающий эффект.



Международные организации и страны, участвующие в диалоге по вопросам рыболовства, отмечают, что действующее законодательство Вьетнама обеспечивает эффективную и устойчивую борьбу с ННН-промыслом.



Нормативно-правовая база Вьетнама гармонизирована и соответствует универсальным мировым стандартам по противодействию ННН-промыслу, а также требованиям стран, с которыми Вьетнам ведёт торговлю.



Помимо этого, Вьетнам ориентируется на развитие ответственного и устойчивого рыболовства путём сокращения объёмов вылова, расширения аквакультуры и охраны водных ресурсов; продолжает политику запрета на строительство новых рыболовных судов и поддерживает программы смены видов деятельности для рыбаков; осуществляет полную цифровизацию всех этапов добычи морепродуктов для своевременного выявления нарушений, предотвращения и пресечения оборота, переработки и реализации продукции, полученной в результате ННН-промысла, как на внутреннем, так и на международном рынке.