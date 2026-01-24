Борьба с ННН-промыслом: жёсткий контроль при одновременной поддержке рыбаков

Подотдел рыбного хозяйства и рыбоохраны проводит опрос рыбаков по проектам резолюций о смене профессии и о субсидировании абонентской платы VMS на 2026–2028 годы. Фото: ВИА



В условиях развертывания по всей стране этапа повышенной готовности по борьбе с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом (ННН-промысел) 21 января в общине Чанде Департамент сельского хозяйства и окружающей среды города Кантхо провёл конференцию по информированию и разъяснению нормативных требований по противодействию ННН.

Мероприятие было направлено на достижение реальных сдвигов в управлении рыболовным флотом, с акцентом на одновременное ужесточение правового порядка и обеспечение долгосрочных средств к существованию рыбаков.



В ходе конференции участники подчеркнули срочность задач по борьбе с ННН-промыслом в контексте ожидаемой пятой миссии Инспекционной группы Европейской комиссии, запланированной на конец февраля 2026 года. Эта оценка имеет решающее значение для рассмотрения вопроса о снятии «жёлтой карточки» для вьетнамской рыбной продукции.

Основное внимание было уделено ключевым рекомендациям европейской стороны, прежде всего требованию положить конец нарушениям со стороны рыболовных судов в морских районах иностранных государств, а также окончательно урегулировать ситуацию с судами категории «три нет», судами с истёкшим сроком эксплуатации либо фактически не ведущими деятельность.



Рыбакам было предписано строго соблюдать требования до и во время каждого выхода в море, включая непрерывную работу системы мониторинга судов (VMS) в режиме 24/24 и полное, достоверное ведение промысловых журналов. По словам руководства Департамента сельского хозяйства и окружающей среды города Кантхо, это является не только юридической обязанностью, но и ответственностью за защиту репутации рыбного хозяйства и устойчивых источников дохода самих рыбаков. Несмотря на достигнутые позитивные результаты, управление рыболовным флотом всё ещё сталкивается с ограничениями, прежде всего в части поддержания сигнала VMS и уровня соблюдения требований ННН.



Конференция также стала площадкой для диалога, на которой рыбаки смогли обменяться мнениями и обозначить трудности, возникающие в процессе промысла. С научно-технологической точки зрения представитель Департамента науки и технологий города Кантхо представил дорожную карту цифровой трансформации в ведении промысловых журналов, призванную соответствовать всё более строгим требованиям по прослеживаемости происхождения продукции. Соответствующие процедуры постепенно переводятся в онлайн-формат при обязательстве оказывать непосредственную поддержку на местах, чтобы рыбакам было проще получить доступ.



Важным акцентом стало информирование о результатах поддержки субсидирования абонентской платы за спутниковый мониторинг рыболовных судов в 2025 году. В соответствии с этим был утверждён перечень судов, соответствующих условиям, с общим объёмом финансирования свыше 558 млн донгов, перечисленных напрямую на счета судовладельцев. В общине Чанде около 200 заявок были одобрены, что способствует снижению финансовой нагрузки и позволяет рыбакам уверенно выходить в море.



Наряду с этим участники обсудили проекты резолюций о поддержке смены профессии, списании рыболовных судов и о политике субсидирования абонентской платы VMS. В настоящее время город Кантхо управляет 785 рыболовными судами, полностью завершил обновление 100% данных в национальной системе и установил VMS на всех судах длиной от 15 метров и более. В преддверии инспекции Европейской комиссии город подтвердил готовность к режиму «прямого дежурства», решительное пресечение нарушений и стремление вместе со всей страной добиться снятия «жёлтой карточки» ННН.