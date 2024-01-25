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Борьба с ННН-промыслом: Вьетнам ввел запрет на рыбную ловлю судам, не соответствующим правилам

23 января в провинции Бариа-Вунгтау состоялось заседание по вопросам осуществления борьбы с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым (ННН) промыслом. На заседании председательствовал председатель Народного комитета провинции Бариа-Вунгтау Нгуен Ван Тхо. По состоянию на 19 января общее количество зарегистрированных рыболовных судов в провинции составило 4600. Согласно результатам проверки межотраслевых групп, по состоянию на 31 декабря 2023 года в провинции насчитывалось 1095 незарегистрированных судов, что на 304 судна больше, чем в предыдущей проверке. Помимо этого 891 судно было зарегистрировано, 92 судна, на которых не установлен круизный мониторинг, и 1118 судов, не имеющих лицензии на рыбную ловлю.

Незарегистрированные суда - это суда, созданные незаконно, не имеющие записи о происхождении и необходимые основные документы, включая разрешение на строительство для рыболовных судов, сертификат выпуска, выданный судостроительным предприятием.

Суда без записей о происхождении - это суда, которые были построены давным-давно, передавались от отца к сыну или приобретались за пределами провинции, но без действительных записей о происхождении. В связи с этим, не могли быть проведены процедуры регистрации.

На заседании было принято решение, что незарегистрированным, нелицензированным судам и судам без реестра залогов запрещено ловить рыбу.

Кроме того, представитель командования Пограничной службы сообщил, что с августа 2023 года было зафиксировано 16 случаев потери связи на срок более 10 дней. Эти суда в настоящее время находятся в море.

Нгуен Ван Тхо поручил полиции обработать учетные записи 16 судов, потерявших связь более чем на 10 дней. Департаменту сельского хозяйства и развития сельских районов провинции было поручено координировать действия с местными властями в решении вопроса, связанного с незарегистрированными, нелицензированными судами и судами без реестра залогов, в частности рыболовные суда длиной более 12 метров.

«Задача будет развертываться на этой и следующей неделе. Владельцам судов дано указание заполнить документы для регистрации, реестра залогов и получения лицензии. Те, кто не выполнит правила, не получат выдачи разрешения на ловлю рыбы», - добавил Нгуен Ван Тхо.

Председатель Народного комитета провинции Бариа-Вунгтау также решительно потребовал от властей провинции строго наказания актов ННН-промысла.

ВИА/ИЖВ

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