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Борьба с ННН-промыслом: Вьетнам ввел запрет на рыбную ловлю судам, не соответствующим правилам
Незарегистрированные суда - это суда, созданные незаконно, не имеющие записи о происхождении и необходимые основные документы, включая разрешение на строительство для рыболовных судов, сертификат выпуска, выданный судостроительным предприятием.
Суда без записей о происхождении - это суда, которые были построены давным-давно, передавались от отца к сыну или приобретались за пределами провинции, но без действительных записей о происхождении. В связи с этим, не могли быть проведены процедуры регистрации.
На заседании было принято решение, что незарегистрированным, нелицензированным судам и судам без реестра залогов запрещено ловить рыбу.
Кроме того, представитель командования Пограничной службы сообщил, что с августа 2023 года было зафиксировано 16 случаев потери связи на срок более 10 дней. Эти суда в настоящее время находятся в море.
Нгуен Ван Тхо поручил полиции обработать учетные записи 16 судов, потерявших связь более чем на 10 дней. Департаменту сельского хозяйства и развития сельских районов провинции было поручено координировать действия с местными властями в решении вопроса, связанного с незарегистрированными, нелицензированными судами и судами без реестра залогов, в частности рыболовные суда длиной более 12 метров.
«Задача будет развертываться на этой и следующей неделе. Владельцам судов дано указание заполнить документы для регистрации, реестра залогов и получения лицензии. Те, кто не выполнит правила, не получат выдачи разрешения на ловлю рыбы», - добавил Нгуен Ван Тхо.
Председатель Народного комитета провинции Бариа-Вунгтау также решительно потребовал от властей провинции строго наказания актов ННН-промысла.