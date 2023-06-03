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Борьба с загрязнением окружающей среды в культурной и туристической деятельности
Курс соответствует тематике Всемирного дня окружающей среды 2023 года (5 июня) «Решения для загрязнения пластиком» с упором на реализации кампании «Убирай пластиковое загрязнение»#BeatPlasticPollution.
В ходе курса, запланированного на 28-30 июня, участники получат знания об охране окружающей среды и повысят осведомленность в этом вопросе.
Помимо ландшафтного комплекса Чанг-ан, Ниньбинь, примерно в 90 км к югу от Ханоя, также был местом расположения древней столицы Хоалы во времена правления династии Динь (968-980) наряду с другими историческими и культурными достопримечательностями.
В 2019 году, до того, как разразился COVID-19, провинция приняла 7,5 миллиона посетителей, из которых 1 миллион были иностранцами. Ожидается, что в этом году он обслужит 3,5 миллиона отдыхающих
Как и другие местные туристические проблемы, Ниньбинь сталкивается с экологическими проблемами, включая загрязнение воды и пластиковые отходы, которые возникают из-за туристического бума и отсутствия синхронного планирования.
При этом защита окружающей среды и привлечение внимания общественности к проблеме будут способствовать устойчивому развитию сферы культуры, спорта и туризма.
5 июня министерство также организует специальную художественную программу на эту тему, фотовыставку и кинопоказ, тем самым призывая к практическим действиям по защите окружающей среды и биоразнообразия.