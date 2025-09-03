Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Борьба и предотвращение финансирования деятельности, подрывающей национальную безопасность, и терроризма

Положение четко определяет принципы, цели, формы и ответственность сторон при координации, нацеленное на обеспечение централизованного, единого и своевременного руководства, а также на повышение роли министерств, ведомств и органов при Правительстве.
  С принятием данного Положения подтверждена решимость Правительства вести борьбу с терроризмом и защищать национальную безопасность. Фото: baochinhphu.vn  
3 сентября Премьер-министр подписал Решение № 30/2025/QĐ-TTg о Положении о координации в борьбе и предотвращении деятельности организаций и частных лиц за рубежом, финансирующих деньгами и имуществом лиц внутри страны для совершения действий, подрывающих национальную безопасность и связанных с терроризмом. Решение вступает в силу с 15 октября 2025 года и считается важным шагом, направленным на усиление координации между министерствами и ведомствами в деле защиты национальной безопасности.

Положение четко определяет принципы, цели, формы и ответственность сторон при координации, нацеленное на обеспечение централизованного, единого и своевременного руководства, а также на повышение роли министерств, ведомств и органов при Правительстве. Координация будет осуществляться через различные каналы - от официальных писем, электронной почты, телефонных звонков, факсов до совещаний, прямых переговоров и межведомственных проверок. Конкретная форма взаимодействия будет определяться исходя из целей и условий.

В центре Положения - шесть основных направлений координации: обмен и предоставление информации и документов; информационно-пропагандистская работа; контроль за соблюдением законодательства; проверка и подтверждение фактов; применение технических мер, таких как приостановка транзакций, блокировка счетов, опечатывание или временное изъятие денег и имущества; и, наконец, международное сотрудничество.

В части предоставления информации Министерство общественной безопасности и министр национальной обороны обязаны регулярно или по запросу обмениваться данными-предупреждениями о замыслах, методах и приёмах иностранных организаций и лиц, финансирующих террористическую деятельность. По запросу компетентных органов информация, связанная с делами о национальной безопасности и терроризме, должна предоставляться в течение 10 дней. Одновременно необходимо своевременно указывать на пробелы в законодательстве и недостатки в управлении финансовыми транзакциями для внесения предложений в компетентные органы с целью совершенствования политики и законов. В случае выявления признаков незаконного финансирования со стороны должностных лиц информация должна незамедлительно передаваться для совместного рассмотрения.

Государственный банк играет ключевую роль, так как обязан предоставлять данные о счетах и транзакциях клиентов, связанных с финансированием терроризма, в рамках системы противодействия отмыванию денег. Подозрительные отчёты о транзакциях и результаты их обработки должны направляться в Министерство общественной безопасности и Министерство национальной обороны в течение 10 дней после получения запроса. Подозрительные материалы и документы также должны передаваться незамедлительно для целей расследования и пресечения.

Кроме того, Министерству финансов поручено предоставлять данные о сделках с ценными бумагами, цифровыми активами, криптоактивами и другими видами электронных активов. Случаи, связанные с перемещением наличных денег, драгоценных металлов и камней через границу при наличии подозрительных признаков, должны немедленно сообщаться для совместной проверки и урегулирования. Министерство науки и технологий обязано предоставлять информацию в случае выявления фактов использования почтовых и телекоммуникационных услуг для перевода денег и имущества лицам, причастным к терроризму внутри страны. Другие министерства и ведомства, в зависимости от своих функций и обязанностей, также должны своевременно предоставлять информацию Министерству общественной безопасности и Министерству национальной обороны и участвовать в проверке непроверенных данных.

Помимо обмена данными, Положение подчёркивает важность информационно-пропагандистской работы. Министерство общественной безопасности и министр национальной обороны будут координировать предоставление информации для органов и организаций, чтобы они регулярно или по запросу проводили разъяснительную работу и повышали осведомлённость общества о рисках и методах террористической деятельности. Темы пропаганды включают в себя ситуацию, вред и последствия террористических преступлений, а также государственную политику, законы и ответственность каждого органа, организации и гражданина. Формы распространения информации разнообразны: пресс-конференции, пресс-релизы, публикации на интернет-порталах, популяризация законодательства, проведение обучающих курсов и другие подходящие методы.

В сфере средств массовой информации Министерство культуры, спорта и туризма отвечает за организацию деятельности СМИ по усилению пропаганды в области предотвращения финансирования терроризма. Вьетнамское телевидение, Радио «Голос Вьетнама» и Вьетнамское информационное агентство (ВИА) также обязаны активизировать освещение данной темы, опровергать ложные и враждебные утверждения. Другие министерства и органы должны тесно сотрудничать для достижения наибольшего эффекта от информационно-пропагандистской работы, что будет способствовать повышению бдительности в обществе.

С принятием данного Положения установлены не только чёткие механизмы обмена информацией и контроля за незаконными источниками финансирования, но и подтверждена решимость Правительства вести борьбу с терроризмом и защищать национальную безопасность. Единство и скоординированность действий министерств, ведомств и компетентных органов станут ключевым фактором для своевременного пресечения поддержки терроризма, укрепления доверия народа к делу сохранения независимости, безопасности и общественного порядка.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Генеральный секретарь То Лам встретился с Генеральным секретарём, Президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом

Генеральный секретарь То Лам встретился с Генеральным секретарём, Президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом

Утром 02 сентября в Штаб-квартире ЦК КПВ Генеральный секретарь То Лам провёл встречу с Генеральным секретарём, Президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, прибывшим во Вьетнам для участия в торжественном праздновании 80-летия Августовской революции и 80-летия Национального праздника Социалистической Республики Вьетнам 2 сентября.
ПОДРОБНЕЕ

Top