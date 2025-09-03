НОВОСТИ
Борьба и предотвращение финансирования деятельности, подрывающей национальную безопасность, и терроризма
Положение четко определяет принципы, цели, формы и ответственность сторон при координации, нацеленное на обеспечение централизованного, единого и своевременного руководства, а также на повышение роли министерств, ведомств и органов при Правительстве. Координация будет осуществляться через различные каналы - от официальных писем, электронной почты, телефонных звонков, факсов до совещаний, прямых переговоров и межведомственных проверок. Конкретная форма взаимодействия будет определяться исходя из целей и условий.
В центре Положения - шесть основных направлений координации: обмен и предоставление информации и документов; информационно-пропагандистская работа; контроль за соблюдением законодательства; проверка и подтверждение фактов; применение технических мер, таких как приостановка транзакций, блокировка счетов, опечатывание или временное изъятие денег и имущества; и, наконец, международное сотрудничество.
В части предоставления информации Министерство общественной безопасности и министр национальной обороны обязаны регулярно или по запросу обмениваться данными-предупреждениями о замыслах, методах и приёмах иностранных организаций и лиц, финансирующих террористическую деятельность. По запросу компетентных органов информация, связанная с делами о национальной безопасности и терроризме, должна предоставляться в течение 10 дней. Одновременно необходимо своевременно указывать на пробелы в законодательстве и недостатки в управлении финансовыми транзакциями для внесения предложений в компетентные органы с целью совершенствования политики и законов. В случае выявления признаков незаконного финансирования со стороны должностных лиц информация должна незамедлительно передаваться для совместного рассмотрения.
Государственный банк играет ключевую роль, так как обязан предоставлять данные о счетах и транзакциях клиентов, связанных с финансированием терроризма, в рамках системы противодействия отмыванию денег. Подозрительные отчёты о транзакциях и результаты их обработки должны направляться в Министерство общественной безопасности и Министерство национальной обороны в течение 10 дней после получения запроса. Подозрительные материалы и документы также должны передаваться незамедлительно для целей расследования и пресечения.
Кроме того, Министерству финансов поручено предоставлять данные о сделках с ценными бумагами, цифровыми активами, криптоактивами и другими видами электронных активов. Случаи, связанные с перемещением наличных денег, драгоценных металлов и камней через границу при наличии подозрительных признаков, должны немедленно сообщаться для совместной проверки и урегулирования. Министерство науки и технологий обязано предоставлять информацию в случае выявления фактов использования почтовых и телекоммуникационных услуг для перевода денег и имущества лицам, причастным к терроризму внутри страны. Другие министерства и ведомства, в зависимости от своих функций и обязанностей, также должны своевременно предоставлять информацию Министерству общественной безопасности и Министерству национальной обороны и участвовать в проверке непроверенных данных.
Помимо обмена данными, Положение подчёркивает важность информационно-пропагандистской работы. Министерство общественной безопасности и министр национальной обороны будут координировать предоставление информации для органов и организаций, чтобы они регулярно или по запросу проводили разъяснительную работу и повышали осведомлённость общества о рисках и методах террористической деятельности. Темы пропаганды включают в себя ситуацию, вред и последствия террористических преступлений, а также государственную политику, законы и ответственность каждого органа, организации и гражданина. Формы распространения информации разнообразны: пресс-конференции, пресс-релизы, публикации на интернет-порталах, популяризация законодательства, проведение обучающих курсов и другие подходящие методы.
В сфере средств массовой информации Министерство культуры, спорта и туризма отвечает за организацию деятельности СМИ по усилению пропаганды в области предотвращения финансирования терроризма. Вьетнамское телевидение, Радио «Голос Вьетнама» и Вьетнамское информационное агентство (ВИА) также обязаны активизировать освещение данной темы, опровергать ложные и враждебные утверждения. Другие министерства и органы должны тесно сотрудничать для достижения наибольшего эффекта от информационно-пропагандистской работы, что будет способствовать повышению бдительности в обществе.
С принятием данного Положения установлены не только чёткие механизмы обмена информацией и контроля за незаконными источниками финансирования, но и подтверждена решимость Правительства вести борьбу с терроризмом и защищать национальную безопасность. Единство и скоординированность действий министерств, ведомств и компетентных органов станут ключевым фактором для своевременного пресечения поддержки терроризма, укрепления доверия народа к делу сохранения независимости, безопасности и общественного порядка.