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Большое количество туристов приехало в древний город Хойан на новогодние праздники

Во время Нового года 2023 с 30 декабря 2022 года по 2 января 2023 года, древний город Хойан принял десятки тысяч посетителей, открыв новый многообещающий год туризма для Хойана в частности и провинции Куангнам в целом.
  Уголок древнего города Хойан. Фото: VNP  
Во время Нового года 2023 с 30 декабря 2022 года по 2 января 2023 года, древний город Хойан принял десятки тысяч посетителей, открыв новый многообещающий год туризма для Хойана в частности и провинции Куангнам в целом.

Как обычно, в первый день нового года власти города Хойан организовали церемонию приветствия первых туристов, в том числе 34 туристов из Монголии и некоторых из РК. Утром эти первые гости посетили достопримечательности старого города по маршруту: общинный дом Хойан - Старинный дом Дык Ан – Кантонский зал собраний Куангдонг - Пагода Кау - площать реки Хоай.

В радостной атмосфере новогодних праздников, Оргкомитет провел программу, выступление с традиционными песнями и танцами, чтобы приветствовать первых международных туристов. Посетители получили цветы, сувениры, насладились вьетнамским чаепитием и познакомились с реликвиями общинного дома Хойан.

Г-жа Энхтуя, одна из туристов в Хойане, поделилась, что она впервые приехала в Хойан. Все очень счастливы и удивлены, что их так тепло встретили утром в первый день нового года. Вся группа посетителей почувствовала теплоту и дружелюбие, которые местные жители подарили им с момента их прибытия в город. Мало того, она также высоко оценила дружелюбие жителей Хойана.

Хойан поприветствовал не только первых иностранных туристов, прибывших в начале года, но и десятки тысяч отечественных и иностранных туристов.

Это положительный сигнал, который указывает на более оптимистичный сценарий восстановления и развития туризма в ближайшее время.

По словам главы туристической сферы провинции Куангнам, в 2023 году, кроме проведения культурно-туристических мероприятий, отрасль будет продвигать ключевые международные рынки для восстановления количества международных туристов.

ВИА/ИЖВ

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