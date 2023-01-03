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Большое количество туристов приехало в древний город Хойан на новогодние праздники
Как обычно, в первый день нового года власти города Хойан организовали церемонию приветствия первых туристов, в том числе 34 туристов из Монголии и некоторых из РК. Утром эти первые гости посетили достопримечательности старого города по маршруту: общинный дом Хойан - Старинный дом Дык Ан – Кантонский зал собраний Куангдонг - Пагода Кау - площать реки Хоай.
В радостной атмосфере новогодних праздников, Оргкомитет провел программу, выступление с традиционными песнями и танцами, чтобы приветствовать первых международных туристов. Посетители получили цветы, сувениры, насладились вьетнамским чаепитием и познакомились с реликвиями общинного дома Хойан.
Г-жа Энхтуя, одна из туристов в Хойане, поделилась, что она впервые приехала в Хойан. Все очень счастливы и удивлены, что их так тепло встретили утром в первый день нового года. Вся группа посетителей почувствовала теплоту и дружелюбие, которые местные жители подарили им с момента их прибытия в город. Мало того, она также высоко оценила дружелюбие жителей Хойана.
Хойан поприветствовал не только первых иностранных туристов, прибывших в начале года, но и десятки тысяч отечественных и иностранных туристов.
Это положительный сигнал, который указывает на более оптимистичный сценарий восстановления и развития туризма в ближайшее время.
По словам главы туристической сферы провинции Куангнам, в 2023 году, кроме проведения культурно-туристических мероприятий, отрасль будет продвигать ключевые международные рынки для восстановления количества международных туристов.