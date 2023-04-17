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Большие ожидания связаны с визитом министра иностранных дел Австрии во Вьетнам
Ежедневная газета Kronen Zeitung, основанная в 1900 году и имеющая самый большой тираж в Австрии, опубликовала статью, в которой говорилось, что Шалленберг совершит редкий визит в страну Юго-Восточной Азии с большой деловой делегацией. Планируется, что министра примет премьер-министр Фам Мин Тьинь, проведет переговоры с министром иностранных дел Буй Тхань Шоном, а также встретится с министром планирования и инвестиций Нгуен Чи Зунгом и министром промышленности и торговли Нгуен Хонг Зиеном.
Австрийского министра сопровождает деловая делегация, состоящая из представителей 21 крупного австрийского предприятия, во главе с вице-президентом Федеральной экономической палаты Австрии (WKÖ) Филиппом Гади.
В статье цитировались слова Гади о том, что Соглашение о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA), которое вступило в силу в 2020 году, как ожидается, устранит большинство торговых барьеров к концу этого десятилетия. С двусторонним товарооборотом более 1,6 млрд. евро Вьетнам в настоящее время является крупнейшим экономическим партнером Австрии в АСЕАН. В настоящее время во Вьетнаме насчитывается 60 австрийских компаний с офисами или филиалами.
Ожидается, что в рамках своего визита во Вьетнам Шалленберг также примет участие в бизнес-форуме с участием представителей бизнеса и ведомств двух стран.
Газета Daily цитирует слова посла Вьетнама в Австрии Нгуен Чунг Кьена о том, что Австрия и Вьетнам дополняют друг друга экономически. Например, Вьетнам может ускорить модернизацию сельскохозяйственного производства при поддержке и поставках техники из Австрии. Кроме того, австрийские предприятия также могут помочь в продвижении туризма во Вьетнаме с помощью австрийской технологии канатной дороги. Кроме того, обе стороны могут развивать сотрудничество в области профессиональной подготовки. В преддверии визита Шалленберг назвал это «стратегическим шагом Австрии в Азиатско-Тихоокеанский регион».
Австрийская ежедневная газета Wiener Zeitung 15 апреля опубликовала статью, в которой оценивалось, что визит Шалленберга во Вьетнам направлен на содействие участию Австрии в развитии Вьетнама и диверсификацию цепочки поставок из-за геополитических рисков.
Согласно статье, Вьетнам провел экономическое обновление, перешел к рыночной экономике, страна добилась высоких темпов экономического роста и привлекла множество международных инвесторов и крупных корпораций.
Одна из причин, по которой австрийский бизнес ищет возможности во Вьетнаме, заключается в диверсификации своих цепочек поставок и более широком размещении, чтобы ограничить риски чрезмерной зависимости от одного региона, особенно в связи с последствиями конфликта на Украине и ограничениями, введенными пандемией COVID-19.
В статье также оценивается, что диверсификация является одним из руководящих принципов Вьетнама, в соответствии с которым политика также способствует развитию экономических отношений. Вьетнамское правительство привлекает иностранных инвесторов благоприятными рамочными условиями, и страна с населением почти в 100 млн. человек подписала соглашения о свободной торговле со многими странами.
Веб-сайт Vienna.at также опубликована статья, в которой говорится, что визит Шалленберга является ответом на визит его вьетнамского коллеги Буй Тхань Шона в Вену в сентябре 2022 года, когда две страны отмечали 50-летие установления своих дипломатических отношений.
В статье глава департамента Азиатско-Тихоокеанского региона Федерального министерства по европейским и международным делам Австрии Бита Расулян отметила, что Австрия и Вьетнам имеют много общего во внешней политике.
Она сказала, что две страны будут сотрудничать в целях содействия многосторонности, уважению международного права и разоружению, поскольку Вьетнам является одной из первых стран, подписавших Договор о запрещении ядерного оружия.
В статье цитировался посол Вьетнама Нгуен Чунг Кьен, который подчеркнул приверженность Вьетнама принципам международного права и что Вьетнам поддерживает урегулирование споров в Восточном море в соответствии с международными договорами, такими как Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года (ЮНКЛОС).
Другие австрийские новостные сайты, такие как Vol.at, веб-сайт штата Форарльберг, volksblatt.at и nachrichten.at (две государственные газеты Оберестеррайха) и news.at также публиковались статьи о визите Шалленберга во Вьетнам.