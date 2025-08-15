Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Большие возможности для экспорта вьетнамской мебели и изделий народных художественных промыслов в ЕС

Рынок Европейского союза (ЕС) по-прежнему предлагает значительные возможности для роста экспорта вьетнамской мебели и изделий ручной работы, хотя это требует строгого соблюдения стандартов прослеживаемости цепочки поставок и устойчивого развития. Это было подчеркнуто на семинаре по ускорению экспорта современных товаров для образа жизни в Европу, который был проведен 14 августа Центром по продвижению инвестиций и торговли Хошимина (ITPC) в сотрудничестве с Ассоциацией вьетнамских предпринимателей во Франции и Французской торгово-промышленной палатой во Вьетнаме.

Заместитель директора ITPC Хо Тхи Куен отметил, что Вьетнам и Франция обладают значительным потенциалом для укрепления экономических, торговых и инвестиционных связей.

Франция стала первой страной ЕС, установившей всеобъемлющее стратегическое партнерство с Вьетнамом, и является его пятым по величине торговым партнером в ЕС: в 2024 году объем двусторонней торговли достиг 5,42 млрд долларов США, что на 12,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Франция также занимает 16-е место среди 147 иностранных инвесторов во Вьетнаме с 700 активными проектами на сумму почти 4 миллиарда долларов, что все еще является скромным показателем по сравнению с потенциалом.

ЕС, особенно Франция, является перспективным экспортным рынком для Вьетнама, поскольку Соглашение о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA) продолжает предоставлять тарифные преимущества вьетнамским предприятиям после пяти лет реализации.

Вьетнамские товары, особенно предметы домашнего и уличного декора, изделия ручной работы, мода, подарки и товары для образа жизни, обладают большим потенциалом роста благодаря высокой покупательной способности, разнообразному спросу и высокой открытости рынка.

Однако экспортеры сталкиваются с такими проблемами, как глобальная тарифная напряженность, новые правила ЕС в отношении экологически чистых продуктов (ESPR), более строгие требования к сертификации цепочки поставок и высокие затраты на логистику.

Чтобы сохранить конкурентоспособность, компаниям следует получить такие сертификаты, как FSC, BSCI, ISO 14001 и сертификаты соответствия требованиям к материалам, используемым в цикле производства; использовать сертифицированную древесину или древесину вторичной переработки; внедрять экологически чистые технологии производства; уделять особое внимание креативному дизайну компактных жилых помещений; и активно участвовать в мероприятиях по продвижению торговли, особенно в Европе.

Юрист Чу Лан Фыонг из Ceven Law подчеркнула необходимость понимания экспортерами правил безопасности продукции ЕС (GPSR), директив об ответственности за качество продукции (PLD) и связанных с ними нормативных актов.

Она посоветовала диверсифицировать каналы сбыта от розничных сетей и электронной коммерции до торговых ярмарок и с самого начала стандартизировать дизайн продукции, маркировку и защиту интеллектуальной собственности.

Директор по развитию рынка Source of Asia Ча Ле добавила, что вьетнамские фирмы должны экспортировать не только продукцию, но и культурную самобытность. Учитывая, что более 60% городских потребителей в ЕС предпочитают изделия ручной работы товарам массового производства, а также высокий спрос на изделия из бамбука и ротанга, возможности очевидны. Тем не менее, конкуренция со стороны крупных производителей с низкими издержками, таких как Китай и Индия, в сочетании со строгими требованиями ЕС к химическим остаткам, борьбе с обезлесением, отслеживаемости и практикам ESG, означает, что экспортеры должны жестко управлять внутренними цепочками поставок и создавать привлекательные истории о брендах, чтобы повысить ценность.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Туризм Дананга ускоряет привлечение туристов с помощью 5 специальных программ

Туризм Дананга ускоряет привлечение туристов с помощью 5 специальных программ

Под девизом «Новый Дананг - новые впечатления - New Da Nang - New Experience» программа направлена на диверсификацию туристических продуктов, повышение качества впечатлений и внедрение цифровой трансформации во всей цепочке туристических услуг, включая 5 специальных программ и 2 заметных решения по цифровой трансформации.
ПОДРОБНЕЕ

Top