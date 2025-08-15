НОВОСТИ
Большие возможности для экспорта вьетнамской мебели и изделий народных художественных промыслов в ЕС
Заместитель директора ITPC Хо Тхи Куен отметил, что Вьетнам и Франция обладают значительным потенциалом для укрепления экономических, торговых и инвестиционных связей.
Франция стала первой страной ЕС, установившей всеобъемлющее стратегическое партнерство с Вьетнамом, и является его пятым по величине торговым партнером в ЕС: в 2024 году объем двусторонней торговли достиг 5,42 млрд долларов США, что на 12,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Франция также занимает 16-е место среди 147 иностранных инвесторов во Вьетнаме с 700 активными проектами на сумму почти 4 миллиарда долларов, что все еще является скромным показателем по сравнению с потенциалом.
ЕС, особенно Франция, является перспективным экспортным рынком для Вьетнама, поскольку Соглашение о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA) продолжает предоставлять тарифные преимущества вьетнамским предприятиям после пяти лет реализации.
Вьетнамские товары, особенно предметы домашнего и уличного декора, изделия ручной работы, мода, подарки и товары для образа жизни, обладают большим потенциалом роста благодаря высокой покупательной способности, разнообразному спросу и высокой открытости рынка.
Однако экспортеры сталкиваются с такими проблемами, как глобальная тарифная напряженность, новые правила ЕС в отношении экологически чистых продуктов (ESPR), более строгие требования к сертификации цепочки поставок и высокие затраты на логистику.
Чтобы сохранить конкурентоспособность, компаниям следует получить такие сертификаты, как FSC, BSCI, ISO 14001 и сертификаты соответствия требованиям к материалам, используемым в цикле производства; использовать сертифицированную древесину или древесину вторичной переработки; внедрять экологически чистые технологии производства; уделять особое внимание креативному дизайну компактных жилых помещений; и активно участвовать в мероприятиях по продвижению торговли, особенно в Европе.
Юрист Чу Лан Фыонг из Ceven Law подчеркнула необходимость понимания экспортерами правил безопасности продукции ЕС (GPSR), директив об ответственности за качество продукции (PLD) и связанных с ними нормативных актов.
Она посоветовала диверсифицировать каналы сбыта от розничных сетей и электронной коммерции до торговых ярмарок и с самого начала стандартизировать дизайн продукции, маркировку и защиту интеллектуальной собственности.
Директор по развитию рынка Source of Asia Ча Ле добавила, что вьетнамские фирмы должны экспортировать не только продукцию, но и культурную самобытность. Учитывая, что более 60% городских потребителей в ЕС предпочитают изделия ручной работы товарам массового производства, а также высокий спрос на изделия из бамбука и ротанга, возможности очевидны. Тем не менее, конкуренция со стороны крупных производителей с низкими издержками, таких как Китай и Индия, в сочетании со строгими требованиями ЕС к химическим остаткам, борьбе с обезлесением, отслеживаемости и практикам ESG, означает, что экспортеры должны жестко управлять внутренними цепочками поставок и создавать привлекательные истории о брендах, чтобы повысить ценность.