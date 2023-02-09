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Большие возможности для вьетнамского экспорта в Европу, Америку

Экспорт Вьетнама на европейский и американский рынки будет по-прежнему зависеть от соглашений о свободной торговле (ССТ), которые Вьетнам подписал с партнерами в регионах. Об этом рассказал Та Хоанг Линь, директор Департамента европейско-американского рынка при Министерстве промышленности и торговли. Линь отметил, что ССТ нового поколения, в том числе Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP), ССТ Вьетнам-Чили, Соглашение о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA), ССТ Вьетнам-Евразийский экономический союз (VN -EAEU FTA) и Соглашение о свободной торговле между Великобританией и Вьетнамом (UKFTA) будут продолжать оказывать положительное влияние на торговую, инвестиционную и экспортную деятельность Вьетнама.

По словам Линя, европейские и американские страны активизировали поиск альтернативных источников поставок товаров и альтернативных мест для инвестиций, и Вьетнам может быть одним из вариантов.

Он отметил, что переход к производству «зеленой» и экологически чистой продукции создаст конкурентное преимущество для экспортных товаров Вьетнама в будущем, когда спрос на продукцию такого рода в Европе и Америке будет расти.

Вьетнам будет получать все больше и больше поддержки со стороны развитых стран в энергетическом переходе и изменении производства в сторону экономики замкнутого цикла и устойчивого развития как производства, так и потребления, подчеркнул Линь.

По словам чиновника, для дальнейшего продвижения экспорта Министерству промышленности и торговли необходимо внимательно следить за развитием рынка и предлагать рамки сотрудничества и меры по расширению экспортных рынков.

По словам Линя, следует уделить внимание реализации соглашений о свободной торговле, особенно соглашений о свободной торговле нового поколения, таких как CPTPP, EVFTA и UKVFTA, которые помогают предприятиям максимально использовать возможности и ограничивать проблемы, связанные с этими соглашениями.

По его словам, Министерство промышленности и торговли будет способствовать диверсификации рынков и категорий продуктов, чтобы уменьшить зависимость от традиционных рынков и секторов.

Министерство промышленности и торговли будет координировать свои действия с торговыми представительствами за рубежом, чтобы помочь предприятиям эффективно использовать рынки и защищать свои законные права, продолжил Линь.

Он также предложил банкам поддержать вьетнамские предприятия в стандартизации производственных процессов, повышении конкурентоспособности, а также в проведении политики контроля кредитных источников, поступающих в производственную и экспортную деятельность.

ВИА/ИЖВ

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