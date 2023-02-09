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Большие возможности для вьетнамского экспорта в Европу, Америку
По словам Линя, европейские и американские страны активизировали поиск альтернативных источников поставок товаров и альтернативных мест для инвестиций, и Вьетнам может быть одним из вариантов.
Он отметил, что переход к производству «зеленой» и экологически чистой продукции создаст конкурентное преимущество для экспортных товаров Вьетнама в будущем, когда спрос на продукцию такого рода в Европе и Америке будет расти.
Вьетнам будет получать все больше и больше поддержки со стороны развитых стран в энергетическом переходе и изменении производства в сторону экономики замкнутого цикла и устойчивого развития как производства, так и потребления, подчеркнул Линь.
По словам чиновника, для дальнейшего продвижения экспорта Министерству промышленности и торговли необходимо внимательно следить за развитием рынка и предлагать рамки сотрудничества и меры по расширению экспортных рынков.
По словам Линя, следует уделить внимание реализации соглашений о свободной торговле, особенно соглашений о свободной торговле нового поколения, таких как CPTPP, EVFTA и UKVFTA, которые помогают предприятиям максимально использовать возможности и ограничивать проблемы, связанные с этими соглашениями.
По его словам, Министерство промышленности и торговли будет способствовать диверсификации рынков и категорий продуктов, чтобы уменьшить зависимость от традиционных рынков и секторов.
Министерство промышленности и торговли будет координировать свои действия с торговыми представительствами за рубежом, чтобы помочь предприятиям эффективно использовать рынки и защищать свои законные права, продолжил Линь.
Он также предложил банкам поддержать вьетнамские предприятия в стандартизации производственных процессов, повышении конкурентоспособности, а также в проведении политики контроля кредитных источников, поступающих в производственную и экспортную деятельность.