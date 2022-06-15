Большие возможности для Вьетнама, чтобы увеличить экспорт лекарственных трав в Японию

По данным Вьетнамского торгового представительства в Японии, у Вьетнама остается много возможностей для продвижения экспорта лекарственных трав в Японию, особенно когда многие японские фармацевтические компании планируют импортировать эти продукты из страны Юго-Восточной Азии.

По данным таможни Японии, Вьетнам получил 8,6 млн. долл. США от экспорта лекарственных трав в Японию в 2021 году.

Вьетнамское торговое представительство сообщило, что Япония импортировала много лекарственных трав из Вьетнама. Тем не менее, вьетнамские лекарственные травы составляют небольшую долю на японском рынке, всего 1,1% от общего объема импорта лекарственных трав восточноазиатской страны.

По словам советника по торговле Вьетнама в Японии Та Дык Миня, ряд японских фармацевтических компаний проявляют интерес и высоко ценят вьетнамские лекарственные травы.

Разделяя мнение Миня, Нгуен Ван Зиап, директор компании «Hasu No Hana JSC», эксклюзивного дистрибьютора многих японских фармацевтических компаний, заявил, что спрос на импорт лекарственного сырья на японский ранок огромен.

Китай занимает большую долю рынка большинства лекарственных средств, которые Вьетнам экспортирует в Японию. Однако Макото Тамура, директор фабрики Точиги фармацевтической компании JPS, сказал, что его компания планирует расширить свои международные проекты, поэтому, помимо Китая, фирма намерена импортировать лекарственные материалы из других стран, включая Вьетнам.

Чтобы увеличить экспорт лекарственных трав в Японию, производители лекарственных трав и экспортеры Вьетнама должны уделять особое внимание планированию посадочных площадей, уходу и сбору лекарственных трав, а также обработке и послеуборочному хранению, чтобы соответствовать строгим правилам Японии в отношении продовольственная безопасность и гигиены.

Чтобы в полной мере использовать возможности японского рынка, Минь сказал, что Вьетнаму необходимо развивать производственные цепочки, связанные с переработкой, а не просто переработкой сырья с низкой эффективностью, уделяя особое внимание привлечению внутренних и иностранных инвестиций в этот сектор для развития крупномасштабного фармацевтического производства и центров переработки, добавил он.

Эксперты также рекомендовали производителям фармацевтических материалов и экспортерам Вьетнама обратить внимание на отслеживаемость продукции.

Тамура сказал, что его фирма придает большое значение прослеживаемости и пониманию фермерами производства лекарственных трав, чтобы убедиться, что качество сырья для производства лекарств хорошее.