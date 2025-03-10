НОВОСТИ
Больше государственных служащих могут участвовать в программе добровольного досрочного выхода на пенсию
Соответственно, Политбюро одобрило политику корректировки сферы действия и круга лиц, подпадающих под Указ правительства № 178/2024/ND-CP от 31 декабря 2024 года, с целью устранения ряда недостатков в системе льгот и социальной политики.
В частности, право на добровольный досрочный выход на пенсию могут получить чиновники, которые не имеют достаточного времени для переизбрания или переназначения, а также те, кто соответствует возрастным требованиям для переизбрания или переназначения, но чей оставшийся срок работы с момента начала организации съезда составляет от 30 до 60 месяцев до достижения пенсионного возраста.
Другая группа включает должностных лиц, являющихся членами партийных комитетов в партийных организациях, подлежащих ликвидации или реорганизации, которым до достижения пенсионного возраста остается 60 месяцев или менее. Они могут выйти на пенсию досрочно при желании, чтобы облегчить кадровые перестановки, с разрешения компетентных органов.
Добровольный досрочный выход на пенсию также рассматривается для должностных лиц, государственных служащих, гражданских служащих и работников, получающих заработную плату из государственного бюджета в соответствии с трудовым законодательством до 15 января 2019 года, которым до достижения пенсионного возраста остается 5 лет работы в государственных учреждениях, партийных, государственных и общественно-политических организациях от центрального до районного уровня, а также в вооруженных силах, которых непосредственно не затрагивает организационная реструктуризация, но которым требуется оптимизация штата, сокращение аппарата, реструктуризация и повышение квалифицированности персонала.
Другими лицами, имеющими право на получение пособия, являются лица, работающие по квотам и получающие заработную плату из государственного бюджета в партийно-государственных организациях как центрального, так и местного уровня, непосредственно затронутых проведением реструктуризации, слияния или консолидации организационного аппарата.
Политбюро поручило партийному комитету правительства поручить Министерству внутренних дел провести тщательный анализ положений указа и внести необходимые изменения, чтобы устранить возникающие проблемы и повысить эффективность политики.
Корректировка должна обеспечить последовательное внедрение, правильное определение бенефициаров, содействие реструктуризации политической системы, удержание квалифицированных, способных и талантливых людей при оптимизации персонала, реструктуризации и повышении качества чиновников, государственных служащих и гражданских служащих для удовлетворения потребностей национального развития.
Основываясь на политике Политбюро, партийный комитет правительства срочно направляет институционализацию для реализации. Учреждения, подразделения и населенные пункты должны усилить политическое образование, идеологическую работу, ориентацию на общественность и общественное мнение, чтобы создать консенсус и единство в реализации.