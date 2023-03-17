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Больница Чорэй за 30 лет провела 1.127 операций по пересадке почек
Мероприятие состояло из церемонии, посвященной тридцатилетию работы Чорэй по пересадке почек, и семинара по хирургии.
В своем выступлении Нгуен Чи Тхык, директор больницы, сказал, что Чорэй также является пионером в осуществлении мер по расширению источника донорских почек, в том числе от доноров с умершим мозгом (с 2008 года), доноров с остановкой сердца (с 2015 года) и живых доноров, несовместимых с АВО (с 2021).
Больница также сотрудничала с центрами трансплантации в Республике Корея, Японии, Тайване (Китай), Австралии, США и Испании, среди прочих, направляя врачей и медсестер для участия в программах обучения и обмена опытом, добавил он.
Заместитель министра здравоохранения Чан Ван Туан сообщил, что в 2022 году для донорства органов зарегистрировалось до 62.555 человек по сравнению всего с 265 в 2014 году; а в больнице Чорэй зарегистрировано около половины от общего числа таких людей.
Он подтвердил, что операция, которая становится обычным методом во многих больницах по всей стране, особенно в Чорэй, дала жизнь многим пациентам с органной недостаточностью.