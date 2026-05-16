НОВОСТИ

Более 9,3 млрд донгов направлено на поддержку жертв агента «оранж»/диоксина

Мероприятия, посвящённые 65-летию «оранжевой катастрофы», направлены не только на сохранение памяти и выражение признательности, но и являются «голосом совести», отражающим ответственность вьетнамского и международного сообщества перед жертвами агента «оранж» во Вьетнаме.
  Представители организаций и благотворители принимают участие в акции поддержки жертв воздействия диоксина «эйджент оранж». Фото: Хань Куен/ВИА  
15 мая в Ханое Центральная Вьетнамская ассоциация жертв агента «оранж»/диоксина провело встречу с прессой, на которой была представлена информация о мероприятиях по случаю 65-й годовщины «оранжевой катастрофы» во Вьетнаме (10 августа 1961 года - 10 августа 2026 года), а также дан старт кампании по сбору средств в поддержку жертв агента «оранж».

Выступая на мероприятии, генерал-лейтенант Нгуен Хыу Тьинь, председатель Вьетнамской ассоциации жертв агента «оранж»/диоксина, отметил, что, несмотря на то что война завершилась более 50 лет назад, последствия химического оружия по-прежнему остаются тяжёлыми и долговременными: миллионы людей подверглись воздействию токсичных веществ во время войны, а сотни тысяч продолжают страдать от физических последствий агента «оранж».

По словам Нгуен Хыу Тьиня, мероприятия, посвящённые 65-летию «оранжевой катастрофы», направлены не только на сохранение памяти и выражение признательности, но и являются «голосом совести», отражающим ответственность вьетнамского и международного сообщества перед жертвами агента «оранж» во Вьетнаме. В качестве главного девиза мероприятий 2026 года Ассоциация выбрала тему: «65 лет - от катастрофы к совместному пути по облегчению боли агента «оранж»».

По этому случаю Ассоциация проведёт V Всевьетнамский съезд передовиков движения в поддержку жертв агента «оранж» на период 2026–2031 годов и подготовит VI съезд Ассоциации на срок 2026–2031 годов с акцентом на укрепление организационной структуры, обновление форм привлечения общественных ресурсов, создание устойчивых источников дохода для пострадавших и расширение международного сотрудничества в интересах жертв боли агента «оранж».

Особое внимание привлекает планируемая выставка «Оранжевый агент - путь к справедливости», которая состоится в 2026 году в Дананге. Открытие выставки намечено на 22 июля, а сама экспозиция продлится один месяц. На ней будут представлены более 400 фотографий, документов и экспонатов, посвящённых «оранжевой катастрофе», работе по ликвидации её последствий, борьбе за справедливость для жертв и мероприятиям по оказанию им помощи.

Наряду с информационными мероприятиями Вьетнамская ассоциация жертв агента «оранж»/диоксина совместно с благотворительной платформой Коммерческого акционерного банка армии, TikTok Vietnam, Обществом цифровых коммуникаций Вьетнама и компанией Tops Media организует онлайн-забег «Шаги доброты» на платформе Topplay для сбора средств в поддержку жертв агента «оранж». Все собранные средства будут направлены на помощь пострадавшим, находящимся в трудной жизненной ситуации.

На мероприятии Центральная ассоциация официально объявила о начале кампании по сбору пожертвований через счёт 1961 Фонда жертв агента «оранж»/диоксина Вьетнама в Коммерческом акционерном банке армии. По данным оргкомитета, уже на церемонии запуска сумма заявленных пожертвований от организаций и благотворителей превысила 1 млрд донгов.

В 2025 году Фонд привлёк более 9,3 млрд донгов. Из них свыше 1,74 млрд донгов, или почти 20% общего объёма сборов за год, были получены через благотворительное приложение Коммерческого акционерного банка армии и счёт 1961.

Собранные средства были направлены на строительство жилья для пострадавших, подарки к празднику Тэт, помощь к 10 августа, поддержку жертв, пострадавших от штормов и наводнений, предоставление инвалидных колясок, поддержку средств к существованию и уход за жертвами в центрах социальной защиты. Общий объём оказанной помощи в 2025 году превысил 10,3 млрд донгов.

По информации Вьетнамской ассоциации жертв агента «оранж»/диоксина, в 2026 году оно продолжит совместно со СМИ, цифровыми платформами и профильными организациями реализовывать кампанию поддержки жертв агента «оранж», сосредоточив внимание на медицинском обслуживании, реабилитации, поддержке средств к существованию, ремонте и строительстве жилья для нуждающихся пострадавших, руководствуясь принципом «не оставить никого позади».

ВИА/ИЖВ

Усовершенствование особых институциональных механизмов и создание новых драйверов для быстрого и устойчивого развития города Хошимин

Утром 15 мая в Ханое Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент То Лам провёл заседание Политбюро ЦК КПВ, на котором были рассмотрены итоги трёх лет реализации Резолюции № 31-NQ/TW Политбюро о направлениях и задачах развития города Хошимин до 2030 года с перспективой до 2045 года.
