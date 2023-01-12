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НОВОСТИ

Более 92% населения Вьетнама охвачено медицинским страхованием

По данным Службы социального обеспечения Вьетнама (ССОВ), в прошлом году около 91,1 млн. человек во Вьетнаме участвовали в медицинском страховании, что составляет 92,04% его населения По данным Службы социального обеспечения Вьетнама (ССОВ), в прошлом году около 91,1 млн. человек во Вьетнаме участвовали в медицинском страховании, что составляет 92,04% его населения и означает увеличение более чем на 2,2 млн. участников по сравнению с 2021 годом.

Выступая на онлайн-конференции, организованной ССОВ 11 января для запуска задач этого года, ее генеральный директор Нгуен Тхе Мань сказал, что охват медицинским страхованием превышает целевые показатели, установленные Национальным собранием и правительством.

Кроме того, в прошлом году к системе социального страхования присоединились около 17,5 млн. человек, что составляет 38,08% рабочей силы Вьетнама. Страхованием по безработице охвачено около 143 млн. человек, что составляет 31,18% рабочей силы.

В прошлом году ССОВ обработала более 95.600 новых обращений и оперативно выплатила ежемесячные пенсии и пособия по социальному страхованию 3,3 млн. человек. Почти 11 млн. человек получали пособия по болезни, беременности и родам, на выздоровление и восстановление здоровья; а более 977.600 человек получили пособие по безработице; и 151,4 млн. пособия по медицинскому страхованию. Общая сумма средств, потраченных на бенефициаров, достигла 382 трлн. донгов (16,3 млрд. долл. США).

На конференции Мань попросил весь сектор продолжить пересмотр и упрощение административных процедур; расширение форм предоставления онлайн-госуслуг на 4-м уровне и ускорение цифровой трансформации.

Он попросил соединить системы данных социального и медицинского страхования с данными министерств и ведомств, а также содействовать эффективной взаимосвязи между национальными базами данных по страхованию.

ВИА/ИЖВ

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