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Более 92% населения Вьетнама охвачено медицинским страхованием
Выступая на онлайн-конференции, организованной ССОВ 11 января для запуска задач этого года, ее генеральный директор Нгуен Тхе Мань сказал, что охват медицинским страхованием превышает целевые показатели, установленные Национальным собранием и правительством.
Кроме того, в прошлом году к системе социального страхования присоединились около 17,5 млн. человек, что составляет 38,08% рабочей силы Вьетнама. Страхованием по безработице охвачено около 143 млн. человек, что составляет 31,18% рабочей силы.
В прошлом году ССОВ обработала более 95.600 новых обращений и оперативно выплатила ежемесячные пенсии и пособия по социальному страхованию 3,3 млн. человек. Почти 11 млн. человек получали пособия по болезни, беременности и родам, на выздоровление и восстановление здоровья; а более 977.600 человек получили пособие по безработице; и 151,4 млн. пособия по медицинскому страхованию. Общая сумма средств, потраченных на бенефициаров, достигла 382 трлн. донгов (16,3 млрд. долл. США).
На конференции Мань попросил весь сектор продолжить пересмотр и упрощение административных процедур; расширение форм предоставления онлайн-госуслуг на 4-м уровне и ускорение цифровой трансформации.
Он попросил соединить системы данных социального и медицинского страхования с данными министерств и ведомств, а также содействовать эффективной взаимосвязи между национальными базами данных по страхованию.