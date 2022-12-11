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Более 90% потребителей предпочитают вьетнамские товары
В то же время в традиционном розничном канале доля вьетнамских товаров на рынках и в магазинах шаговой доступности составляет 60% и более. В частности, после пандемии COVID-19 76% вьетнамских потребителей предпочли отечественные продукты, особенно брендовые, качественные и полезные для здоровья.
Покупательная способность потребителей вьетнамских товаров увеличивается, и более 90% потребителей при покупке товаров отмечают, что они будут отдавать предпочтение использованию вьетнамских товаров; 75% потребителей рекомендуют семье и друзьям покупать вьетнамские товары; доля вьетнамских товаров на рынках составляет более 70%...
В частности, в Ханое опрос некоторых супермаркетов, таких как Co.opmart, Vinmart, Hapro... показывает, что вьетнамские товары занимают подавляющую долю - 90-95%. В системе супермаркетов иностранных предприятий, таких как AEON, Mega Market, Big C, вьетнамские товары составляют 60-96%.
Г-жа Ле Вьет Нга, заместитель директора Департамента внутреннего рынка Министерства промышленности и торговли, подтвердила, что кампания «Вьетнамцы отдают приоритет использованию вьетнамских товаров» изменила отношение поставщиков, а также потребителей к товарам отечественного происхождения.
Она добавила, что сознание бизнеса активно переключилось на завоевание потребителей качеством продукции, применением науки и техники, передовыми управленческими решениями для снижения затрат, улучшения качества, дизайна и послепродажного обслуживания для лучшего обслуживания клиентов.
Кроме того, есть предприятия, которые давно ориентировались на экспортный рынок и теперь стали больше внимания уделять внутреннему рынку со стандартными товарами требовательных стран. Кроме того, идет развитие дистрибьюторской сети на внутреннем рынке или успешное подключение к другим дистрибьюторским предприятиям.
Более того, в целях укрепления позиций вьетнамских товаров, повышения качества и конкурентоспособности вьетнамских товаров Министерство промышленности и торговли недавно организовало ежегодную программу по идентификации вьетнамских товаров в национальном масштабе под названием «Гордимся вьетнамскими товарами», «Сущность вьетнамских товаров» в 2022 году, чтобы предложить вьетнамские товары для завоевания доверия вьетнамского народа и чтобы население с гордостью их покупало.
Эксперты также отмечают, что предприятия должны предоставлять честную и конкретную информацию о стандартах и качестве товаров и услуг, чтобы потребители могли легко ее изучить; координировать действия с функциональными силами по борьбе с поддельными или некачественными товарами, контрабандой, небезопасными продуктами питания.
Кроме того, растет улучшение возможностей управления моделями цифровых технологий за счет применения электронной коммерции и профессионального программного обеспечения; синхронно осуществляются мероприятия по исследованию рынка, продукции, цен, дистрибуции и стимулированию торговли.
В целях дальнейшей эффективной поддержки бизнеса представитель Министерства промышленности и торговли сообщил, что в ближайшее время функциональные подразделения министерства сосредоточатся на эффективной реализации программ и проектов по содействию развитию торговли, развитию вспомогательных отраслей, а также на расширении применения науки и техники для повышения производительности и конкурентоспособности вьетнамских предприятий.