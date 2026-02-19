НОВОСТИ
Более 8 300 младенцев родились в первые четыре дня праздника Тэт
По состоянию на полдень 18 февраля в больницах и других медицинских учреждениях по всей стране проходили лечение 89 006 пациентов.
Только за предыдущие 24 часа медицинские работники провели более 39 200 медицинских осмотров и оказали экстренную помощь. Врачи выполнили свыше 2 200 операций, в том числе 407 экстренных.
Запасы крови оставались стабильными: по состоянию на полдень 18 февраля в наличии для лечения было 19 857 единиц крови. В первый и второй дни Тэта многие доноры сдавали кровь и тромбоциты в Национальном институте гематологии и переливания крови, что помогло обеспечить достаточные резервы на праздничный период.
За четыре праздничных дня в медицинских учреждениях было зарегистрировано 2 876 обращений за осмотром и экстренной помощью по случаям, предположительно связанным с дорожно-транспортными происшествиями. Из них 1 189 пациентов были госпитализированы для дальнейшего лечения или наблюдения.