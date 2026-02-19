Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Более 8 300 младенцев родились в первые четыре дня праздника Тэт

По данным Министерства здравоохранения, в первые четыре дня праздника Лунного Нового года (Тэт) в медицинских учреждениях по всей стране родились в общей сложности 8 358 детей, как в результате естественных родов, так и путем кесарева сечения.
Иллюстративное фото.

По состоянию на полдень 18 февраля в больницах и других медицинских учреждениях по всей стране проходили лечение 89 006 пациентов.

Только за предыдущие 24 часа медицинские работники провели более 39 200 медицинских осмотров и оказали экстренную помощь. Врачи выполнили свыше 2 200 операций, в том числе 407 экстренных.

Запасы крови оставались стабильными: по состоянию на полдень 18 февраля в наличии для лечения было 19 857 единиц крови. В первый и второй дни Тэта многие доноры сдавали кровь и тромбоциты в Национальном институте гематологии и переливания крови, что помогло обеспечить достаточные резервы на праздничный период.

За четыре праздничных дня в медицинских учреждениях было зарегистрировано 2 876 обращений за осмотром и экстренной помощью по случаям, предположительно связанным с дорожно-транспортными происшествиями. Из них 1 189 пациентов были госпитализированы для дальнейшего лечения или наблюдения.

Министерство подтвердило, что в течение всего праздничного периода система здравоохранения обеспечивала надлежащую готовность и гарантировала достаточные запасы лекарственных средств для медицинского обслуживания, лечения и профилактики заболеваний по всей стране.

ИЖВ/ВИА

