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Более 77% взрослых вьетнамцев имеют платежные счета
По его словам, в 2019 году в системе расчетных центров было проведено около 700 миллионов транзакций, о чем многие в то время только мечтали, но в 2023 году этот показатель увеличился в 10 раз и достиг 7 миллиардов.
Теперь все банки предоставляют мобильные услуги, в то время как в 2017 году их было всего несколько. Кроме того, если раньше транзакции ограничивались банковской сферой, то сейчас пользователи банковских приложений могут заказывать авиабилеты, такси, оплачивать счета за электроэнергию и воду, что свидетельствует об очень высоком уровне интеграции банковской системы с другими секторами экономики, добавил чиновник.
Фам Ань Туан, директор Департамента платежей SBV, сказал, что для содействия цифровой трансформации в соответствии с указаниями партии, правительства и премьер-министра банк пересмотрел и выпустил нормативные акты для упрощения безналичных платежных продуктов и услуг, чтобы обеспечить удобство и безопасность транзакций для клиентов.
Отмечая стремительный рост интернет-, мобильных и QR-кодовых платежей, он сказал, что 85 поставщиков платежных услуг предоставляют услуги интернет-платежей и 52 - мобильных.
Количество интернет- и мобильных платежных операций увеличивается в среднем на 46,48% и 90,12% в год. В частности, платежи по QR-коду выросли в среднем на 471,13 % в год с 2018 года, показывает статистика.
Однако Фам Ань Туан также отметил растущую важность безопасности платежей на фоне увеличения числа клиентов и транзакций.