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Более 733 млн тонн грузов пропущено через морские порты Вьетнама в 2022 году

По словам заместителя директора Морской администрации Вьетнама Хоанга Хонг Жанга, в 2022 году общий объем грузов, проходящих через морские порты Вьетнама, оценивается в 733,18 млн тонн, что на 4% больше, чем в 2021 году. В котором экспорт достиг 179,07 млн . тонн, что на 3% меньше, импорт достиг 209,26 млн тонн, что на 2% меньше.

Объем контейнерных грузов, проходивших через морские порта Вьетнама в 2022 году, оценивается в 25,09 млн ДФЭ, что на 5% больше, чем в 2021 году.

Однако, по данным Морской администрации Вьетнама, 4% — это самый низкий показатель роста в последние годы. Представитель Морской администрации Вьетнама сказал, что такой результат обусловлен многими факторами, среди них – не полное восстановление производства, импорта и экспорта. Кроме того, политика Китая по борьбе с COVID-19 - большой рынок импорта и экспорта Вьетнама - также влияет на судоходные компании.

Однако есть и яркие моменты, на которые стоит обратить внимание. В частности, морские порты Вьетнама в Хайфоне, Хошимине, Бариа - Вунгтау вошли в список 50 морских портов с самой большой грузооборотом в мире в 2022 году.

Порты-шлюзы, такие как Латьхуен (Хайфон), Каймеп (Бариа - Вунгтау), позволяют сегодня принимать крупнейшие в мире контейнеровозы (дедвейтом более 200 000 тонн).

ВИА/ИЖВ

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