НОВОСТИ
Более 733 млн тонн грузов пропущено через морские порты Вьетнама в 2022 году
Объем контейнерных грузов, проходивших через морские порта Вьетнама в 2022 году, оценивается в 25,09 млн ДФЭ, что на 5% больше, чем в 2021 году.
Однако, по данным Морской администрации Вьетнама, 4% — это самый низкий показатель роста в последние годы. Представитель Морской администрации Вьетнама сказал, что такой результат обусловлен многими факторами, среди них – не полное восстановление производства, импорта и экспорта. Кроме того, политика Китая по борьбе с COVID-19 - большой рынок импорта и экспорта Вьетнама - также влияет на судоходные компании.
Однако есть и яркие моменты, на которые стоит обратить внимание. В частности, морские порты Вьетнама в Хайфоне, Хошимине, Бариа - Вунгтау вошли в список 50 морских портов с самой большой грузооборотом в мире в 2022 году.
Порты-шлюзы, такие как Латьхуен (Хайфон), Каймеп (Бариа - Вунгтау), позволяют сегодня принимать крупнейшие в мире контейнеровозы (дедвейтом более 200 000 тонн).