Более 7 млн. евро, чтобы помочь «зеленому производству» риса и манго в дельте Меконга

Проект «Зеленые инновационные центры (GIC)» совместно реализуется GIZ и департаментом экономического сотрудничества и развития сельских районов (Министерства сельского хозяйства и развития сельских местностей - МСХРСМ).

Проект будет реализован в 6 провинциях и городах, в том числе: Анжанг, Киенжанг, Хаужанг, Донгтхап, город Кантхо, Шокчанг. В частности, в Анжанге целью проекта является содействие внедрению и воспроизведению инновационных моделей и решений с помощью различных сельскохозяйственных продуктов, чтобы внести вклад в устойчивое развитие сельских районов в регионе. Консалтинговая компания GFA будет отвечать за 2 компонента: тренинг по наращиванию потенциала для 17 сельскохозяйственных кооперативов в провинции и бизнес-тренинг для фермеров.

Г-жа Камила Товбаева, координатор компонента «Наращивание потенциала кооперативов и фермерского бизнеса» консалтинговой компании GFA (Германия) сказала: «Основной целью компонента является улучшение потенциала кооперативов в доступе к передовым технологиям и бизнес-обучению для фермеров, чтобы выращивать рис все лучше и лучше».

По словам г-жи Камилы Товбаевой, до 2023 года GFA будет консультировать 90 кооперативов в 6 провинциях дельты Меконга, отобранных в рамках проекта «Зеленые инновации и бизнес-обучение» для фермеров, насчитывающих около 8.000 человек.

Г-н Чыонг Кьен Тхо, заместитель директора Департамента сельского хозяйства и развития сельских местностей Анжанга, сказал, что Анжанг был одним из 6 районов, отобранных для участия в проекте «Центры зеленых инноваций в сельском хозяйстве и продовольствии – GIC». Общий объем инвестиций в проект составляет 7 млн. евро, финансируемых правительством Федеративной Республики Германии за счет безвозвратного капитала ОПР. Народный комитет провинции Анжанг обязался организовать взаимное финансирование в размере более 1,9 млрд. донгов для участия в реализации проекта на местах.

Срок реализации проекта – с 2021 по 2025 год. Отрасль реализации проекта – рис и манго. Большая цель, которую сельскохозяйственная промышленность Анжанга хочет достичь при реализации проекта, заключается в повышении эффективности ведения сельского хозяйства и качества сельскохозяйственной продукции фермеров, а также постепенном устойчивом развитии в цепочке создания стоимости риса и манго. Этого можно достичь, внедряя множество моделей применения инновационных решений в сельском хозяйстве для минимизации воздействия на окружающую среду, повышения качества продукции, повышения конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках.

В частности, цель состоит в том, чтобы помочь фермерам сократить потребление воды на 40%, использования агрохимикатов на 25%, выбросы парниковых газов на 40% и использование пестицидов на 60%. Таким образом, помогая фермерам, участвующим в проекте, увеличить свои доходы на 15% в цепочке создания стоимости риса и на 20% в цепочке создания стоимости манго.