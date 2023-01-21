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Более 549 млн. долл. США инвестировано в экспортно-обрабатывающие и промышленные зоны Хошимина
Капитал включает 196,6 млн. долл. США иностранных инвестиций и более 8,15 трлн. донгов (352,48 млн. долл. США) внутренних инвестиций.
Директор Управление экспортной переработки и промышленных зон Хошимина (HEPZA) Хыа Куок Чунг сказал, что привлекательность инвестиций стала более позитивной после того, как 15 марта 2022 года Вьетнам вновь открылся для международных туристов, что облегчило поездки инвесторов.
Благодаря этому многие приехали в местные индустриальные парки, чтобы изучить возможности для инвестиций, поскольку Вьетнам является привлекательным и безопасным местом для инвестиций для иностранных инвесторов, отметил он.