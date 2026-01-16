Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Более 5 млрд долларов США экспорта кешью и задача повышения экономической эффективности

Экспорт вьетнамского кешью впервые превысил отметку в 5 млрд долларов США. Однако эта впечатляющая цифра пока не в полной мере отражает экономическую эффективность, получаемую экспортными предприятиями.

Именно эту задачу сегодня пытается решить отрасль кешью, чтобы статус «номер один в мире» по экспорту имел по-настоящему полноценное содержание.

Переработка орехов кешью. Фото: ВИА

По данным Таможенного управления, в 2025 году экспорт кешью оценивается в 766,6 тыс. тонн, что принесло более 5,2 млрд долларов США. При этом объём вырос лишь на 5,7 %, тогда как стоимостный показатель увеличился сразу на 20,4 % по сравнению с предыдущим годом. Этот рывок позволил кешью вновь и вновь устанавливать рекорды по экспортной выручке, подтверждая всё более прочные позиции в структуре аграрного экспорта Вьетнама.

Значимым моментом в структуре экспортных рынков в 2025 году стали серьёзные изменения. Впервые Китай обогнал США и стал крупнейшим рынком сбыта вьетнамского кешью с объёмом экспорта 1,115 млрд долларов США. США заняли второе место с показателем 975 млн долларов, а Нидерланды — третье с 495 млн долларов. Эти сдвиги отражают рост потребления в Азии и одновременно демонстрируют гибкость вьетнамских предприятий в адаптации к колебаниям глобального рынка.

Председатель Ассоциации кешью Вьетнама (Vinacas) Фам Ван Конг отметил, что рост экспорта в 2025 году наглядно отражает трансформацию отрасли — от сектора, ориентированного прежде всего на социальную поддержку и борьбу с бедностью, к многомиллиардной индустрии, представленной более чем в 100 странах и территориях мира.

По его словам, ключевым фактором развития отрасли стало внедрение науки и технологий. До 2010 года переработка кешью во Вьетнаме в основном опиралась на ручной труд, отличалась низкой производительностью и высокими издержками. В 2010–2011 годах, с вводом в эксплуатацию научно-технологических проектов по созданию автоматических машин для раскалывания твёрдой скорлупы и снятия оболочки, отрасль вступила в новый этап развития — с более высокой производственной эффективностью, стабильным качеством и возрастающей способностью соответствовать международным стандартам. Благодаря активной механизации и автоматизации вьетнамский кешью постепенно укрепил конкурентоспособность на мировом рынке, особенно на требовательных рынках США, Европейского союза, Китая и Японии.

ИЖВ/ВИА

