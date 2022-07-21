Более 40 млн. человек получили вакцинные паспорта COVID-19

По данным Управления электронного здравоохранения Министерства здравоохранения, по состоянию на 20 июля более 40 млн. человек по всей стране имели вакцинные паспорта COVID-19.

Вакцинные паспорта COVID-19 выдаются с апреля этого года, сообщила администрация, отметив, однако, что прогресс был настолько медленным, что определенные цели еще не достигнуты после трех месяцев выдачи.

Личная информация около 17 млн. вакцинированных людей остается непроверенной, говорится в сообщении.

Основная причина — много неверной информации, особенно той, которая была объявлена в то время, когда в прошлом году страну охватила четвертая вспышка COVID-19, поясняет он.

Непоследовательная информация препятствует выдаче вакцинного паспорта.

Министерство здравоохранения обратилось к технической фирме Viettel с просьбой помочь Министерству общественной безопасности проверить всю противоречивую информацию в этом месяце. Министерство также обратилось к местным администрациям с просьбой ускорить выдачу вакцинных паспортов COVID-19.

Вьетнам сообщил о 1.161 новом случае COVID-19 в тот же день и об отсутствии связанных с ним смертей. На сегодняшний день по всей стране было введено более 240,4 млн. доз вакцины против COVID-19.



