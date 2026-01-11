НОВОСТИ
Более 40 ведущих экспертов оценили готовность медицинского обеспечения XIV съезда КПВ
Заседание совместно вели доктор Ха Ань Дык - директор Департамента по управлению медицинским обследованием и лечением, заместитель председателя Национального медицинского совета, председатель Совета, а также профессор, доктор наук Нгуен Лан Вьет - постоянный заместитель председателя, исполняющий обязанности руководителя Профессионального совета по охране здоровья руководящих кадров Центрального уровня, председатель Профессионального совета по охране здоровья руководящих кадров Северного региона и постоянный заместитель председателя Совета.
В ходе заседания эксперты сосредоточились на обсуждении, доработке и приёмке профессиональных материалов, обслуживающих медицинское обеспечение съезда, включая перечни лекарственных средств, медицинского оборудования и материалов для экстренных медицинских чемоданов, медицинских бригад, машин скорой помощи и отделений интенсивной терапии; а также провели экспертизу клинических рекомендаций по диагностике, лечению, оказанию неотложной помощи и разработали сценарии тренировок по реагированию на чрезвычайные ситуации.
Выступая на заседании, доктор, врач Ха Ань Дык подчеркнул, что обеспечение медицинского обслуживания XIV съезда КПВ является важной политической задачей и большой честью для отрасли здравоохранения. Отметив исключительную значимость этого события для страны, он заявил, что все этапы подготовки должны осуществляться на самом высоком уровне для обеспечения абсолютной безопасности съезда.
Департамент по управлению медицинским обследованием и лечением будет выполнять роль общего координатора медицинского обеспечения съезда. Помимо организации круглосуточной неотложной помощи на местах проведения мероприятий, департамент направит официальные документы больницам, подведомственным Министерству здравоохранения, а также Департаменту здравоохранения Ханоя с требованием подготовить необходимый резерв коек и чётко распределить обязанности медицинского персонала, дежурящего в течение всего периода проведения XIV съезда КПВ.
На заседании эксперты также согласовали сценарии тренировок по оказанию экстренной помощи и подчеркнули, что бесперебойная связь и тесная координация между медицинскими силами имеют решающее значение для эффективности реагирования на чрезвычайные ситуации. Больницам Батьмай, Хыунги, Центральному военному госпиталю №108 и Больнице дружбы Вьетдык поручено разработать сценарии и непосредственно отвечать за тренировки по следующим направлениям: реанимация при остановке кровообращения, экстренная помощь при инфаркте миокарда, инсульте и при множественных травмах.
Согласно плану, 13 января медицинские бригады примут участие в тренировочных учениях в Национальном конференц-центре, чтобы завершить все подготовительные мероприятия и обеспечить полную готовность к медицинскому обеспечению XIV Всевьетнамского партийного съезда.