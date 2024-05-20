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НОВОСТИ

Более 4 500 спортсменов участвуют в марафоне в Биньтхуане

19 мая в центральной провинции Биньтхуан прошел марафон "Stop And Run Marathon BTV Binh Thuan 2024”, в котором приняли участие более 4 500 спортсменов из страны и из-за рубежа. Мероприятие было организовано совместно провинциальным департаментом культуры и спорта, радиостанцией и телевидением Биньтхуана и компанией Stop And Sports Co. Ltd.

Бегуны соревновались на различных дистанциях, включая 5 км, 10 км, 21 км и сложную дистанцию в 42 км.

Эти соревнования стали частью мероприятий, посвященных 134-й годовщине со дня рождения президента Хо Ши Мина (19 мая 1890 - 2024). Его целью также является развитие спортивного движения в обществе.

Это один из немногих турниров во Вьетнаме, отвечающих международным стандартам, поэтому достижения бегунов будут учитываться для участия в таких мировых марафонах, как Нью-Йоркский и Бостонский.

ВИА/ИЖВ

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