НОВОСТИ
Более 4 500 спортсменов участвуют в марафоне в Биньтхуане
Бегуны соревновались на различных дистанциях, включая 5 км, 10 км, 21 км и сложную дистанцию в 42 км.
Эти соревнования стали частью мероприятий, посвященных 134-й годовщине со дня рождения президента Хо Ши Мина (19 мая 1890 - 2024). Его целью также является развитие спортивного движения в обществе.
Это один из немногих турниров во Вьетнаме, отвечающих международным стандартам, поэтому достижения бегунов будут учитываться для участия в таких мировых марафонах, как Нью-Йоркский и Бостонский.