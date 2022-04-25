Более 374.200 доз вакцин против COVID-19 введено детям в возрасте от 5 до 12 лет

Шестикласснику делают прививку от COVID-19 в провинции Шокчанг. Фото: ВИА

По данным Министерства здравоохранения (МЗ), по состоянию на полдень 23 апреля 374.255 доз вакцины против COVID-19 было введено детям в возрасте от 5 до 12 лет в 41 из 63 провинций и городов страны.

Кампания вакцинации для этой возрастной группы началась в северной провинции Куангнинь 14 апреля.

Во Вьетнаме более 11,8 млн. детей в возрасте от 5 до 12 лет. Около 3,6 млн. из них подлежат трехмесячной отсрочке вакцинации после заражения COVID-19, а первую прививку они получат в июле или августе.

Между тем, 8,2 млн. оставшихся начнут получать прививки 14 апреля, а вторую дозу они получат во втором квартале, сообщили в Департаменте профилактической медицины МЗ, отметив, что вакцинация детей от COVID-19 является одной из важных задач сектора здравоохранения в 2022 году.

Страна получила 4,6 млн. доз вакцины против COVID-19, пожертвованных Австралией для вакцинации детей. На сегодняшний день выделено более 2,3 млн. доз.

Нидерланды также обязались предоставить 2 млн. доз вакцины Moderna, а Франция пожертвует 2 млн. доз вакцины Pfizer для детей. Эти вакцины должны поступить во Вьетнам в апреле.



