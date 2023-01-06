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Более 3.600 иностранных гостей прибыли в Кханьхоа за первые два дня 2023 года
Директор департамента Нгуен Тхи Ле Тхань сказала, что РК является ключевым рынком для провинции.
По ее словам, помимо корейцев, провинция также начала принимать туристов из Казахстана и России, добавив, что китайские гости, как ожидается, вернутся в провинцию с марта после снятия Китаем ограничений, связанных с COVID-19.
По данным Vietnam Airlines, в 2023 году национальный авиаперевозчик будет выполнять 7 рейсов между провинцией и РК каждую неделю. Количество рейсов будет увеличено из-за спроса на поездки, а регулярные рейсы между городом Пусан в РК и Камранью будут возобновлены в ближайшее время.
Представитель южнокорейской авиакомпании Korean Air сообщил, что с этого года она возобновит 4 регулярных рейса в аэропорт Камрань еженедельно.
Генеральный директор компании «Международный аэропорт Камрань» Ле Тхи Хонг Минь сообщил, что 25 декабря 2022 года Vietjet открыла маршрут из Казахстана в аэропорт. Также с 26 марта планируется возобновить полеты из Китая в Кханьхоа.