Báo Ảnh Việt Nam

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НОВОСТИ

Более 3.600 иностранных гостей прибыли в Кханьхоа за первые два дня 2023 года

По данным провинциального департамента туризма, южно-центральная прибрежная провинция Кханьхоа приняла более 3.600 иностранных гостей за первые два дня этого года, поскольку 21 рейс приземлился в ее международном аэропорту Камрань. Иностранцы приехали из Республики Корея (РК), Казахстана, Таиланда и Малайзии.

Директор департамента Нгуен Тхи Ле Тхань сказала, что РК является ключевым рынком для провинции.

По ее словам, помимо корейцев, провинция также начала принимать туристов из Казахстана и России, добавив, что китайские гости, как ожидается, вернутся в провинцию с марта после снятия Китаем ограничений, связанных с COVID-19.

По данным Vietnam Airlines, в 2023 году национальный авиаперевозчик будет выполнять 7 рейсов между провинцией и РК каждую неделю. Количество рейсов будет увеличено из-за спроса на поездки, а регулярные рейсы между городом Пусан в РК и Камранью будут возобновлены в ближайшее время.

Представитель южнокорейской авиакомпании Korean Air сообщил, что с этого года она возобновит 4 регулярных рейса в аэропорт Камрань еженедельно.

Генеральный директор компании «Международный аэропорт Камрань» Ле Тхи Хонг Минь сообщил, что 25 декабря 2022 года Vietjet открыла маршрут из Казахстана в аэропорт. Также с 26 марта планируется возобновить полеты из Китая в Кханьхоа.

ВИА/ИЖВ

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