Более 3,1 миллиона туристов посетили Ханой в августе

Число посетителей Ханоя в августе оценивается в 3,18 миллиона, в том числе 709 000 иностранцев, что на 27,5% и 42,6% больше, чем в том же месяце 2024 года, соответственно.
  За восемь месяцев этого года общее число посетителей достигло 21,58 миллиона, включая 4,96 миллиона международных туристов. Фото: ВИA  
Общий доход от туризма прогнозируется на уровне 12,54 трлн донгов (475,4 млн долларов США), что на 31,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил 26 августа муниципальный департамент туризма.

За восемь месяцев этого года общее число посетителей достигло 21,58 миллиона, что на 13,9% больше, чем в прошлом году. Из общего числа международных туристов прибыло 4,96 миллиона человек, что на 25,8% больше, чем в прошлом году. Общий доход от туризма за этот период составил, по оценкам, 85,8 трлн донгов, увеличившись на 17,1%.

Директор департамента Данг Хыонг Жанг сообщил, что в сентябре департамент завершит проект по обновлению организационной модели, методов управления, сохранению и продвижению ценности историко-культурного комплекса особого национального назначени Хыонгшон (пагода Хыонг), а также разработает и реализует план по запуску новых туристических продуктов под девизом «Туризм в Ханое – Конвергенция квинтэссенции 2025».

Основным событием сентября станет организация Ханойского фестиваля напитков 2025 года и участие в Международной туристической выставке в Хошимине. Ханой также примет участие в ITB India 2025, а также в Международном туристическом рынке IFTM Top Resa и мероприятиях по сотрудничеству в сфере туризма во Франции.

Кроме того, департамент примет участие в кулинарном фестивале в городе Хюэ и фестивале цитадели Туйен в провинции Туйенкуанг, а также проведет осенний фестиваль в Ханое в 2025 году и фестиваль туризма в Ханое аозай в 2025 году, сказал Данг Хыонг Жанг.

ВИА/ИЖВ

