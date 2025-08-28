НОВОСТИ
Более 3,1 миллиона туристов посетили Ханой в августе
За восемь месяцев этого года общее число посетителей достигло 21,58 миллиона, что на 13,9% больше, чем в прошлом году. Из общего числа международных туристов прибыло 4,96 миллиона человек, что на 25,8% больше, чем в прошлом году. Общий доход от туризма за этот период составил, по оценкам, 85,8 трлн донгов, увеличившись на 17,1%.
Директор департамента Данг Хыонг Жанг сообщил, что в сентябре департамент завершит проект по обновлению организационной модели, методов управления, сохранению и продвижению ценности историко-культурного комплекса особого национального назначени Хыонгшон (пагода Хыонг), а также разработает и реализует план по запуску новых туристических продуктов под девизом «Туризм в Ханое – Конвергенция квинтэссенции 2025».
Основным событием сентября станет организация Ханойского фестиваля напитков 2025 года и участие в Международной туристической выставке в Хошимине. Ханой также примет участие в ITB India 2025, а также в Международном туристическом рынке IFTM Top Resa и мероприятиях по сотрудничеству в сфере туризма во Франции.
Кроме того, департамент примет участие в кулинарном фестивале в городе Хюэ и фестивале цитадели Туйен в провинции Туйенкуанг, а также проведет осенний фестиваль в Ханое в 2025 году и фестиваль туризма в Ханое аозай в 2025 году, сказал Данг Хыонг Жанг.