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Более 300 компаний примут участие в Telefilm Vietnam
На выставке представлены продукты и оборудование в области контента, сценариев, музыкальных авторских прав, телевизионных программ; оборудование и технологии кинопроизводства; анимация, детские сериалы, детское интерактивное телевидение; программы вспомогательных технологий; жизненные шоу, реалити-шоу и игры.
На Telefilm Vietnam 2023 запланирован ряд мероприятий, включая Тайваньский кинофестиваль, Фестиваль русской драматургии, показы фильмов и специализированные семинары. Посетители выставки также могут получить практический опыт в живом кино.
Telefilm - это профессиональное ежегодное мероприятие, посвященное телевизионным станциям, организациям цифровых платформ, создателям контента фильмов, телешоу, анимации, графики, пре-продакшна и технологий передачи.
Мероприятие не только помогает отечественному рынку кино и телевидения получить доступ к новому контенту из мира, но и стремится вывести вьетнамский контент за рубеж.
Telefilm Vietnam 2023 ожидает участия покупателей контента из Вьетнама, Республики Корея, Малайзии, Сингапура, Таиланда, Филиппин, Китая и других стран.