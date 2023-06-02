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НОВОСТИ

Более 300 компаний примут участие в Telefilm Vietnam

Более 300 компаний из 15 стран и территорий примут участие в Международной выставке кино, технологий, радио и телевидения (Telefilm Vietnam) 2023, которая пройдет 8-10 июня в Хошимине.
  Telefilm Vietnam 2023 апланирован на 8-10 июня в Хошимине.  
Более 300 компаний из 15 стран и территорий примут участие в Международной выставке кино, технологий, радио и телевидения (Telefilm Vietnam) 2023, которая пройдет 8-10 июня в Хошимине.

На выставке представлены продукты и оборудование в области контента, сценариев, музыкальных авторских прав, телевизионных программ; оборудование и технологии кинопроизводства; анимация, детские сериалы, детское интерактивное телевидение; программы вспомогательных технологий; жизненные шоу, реалити-шоу и игры.

На Telefilm Vietnam 2023 запланирован ряд мероприятий, включая Тайваньский кинофестиваль, Фестиваль русской драматургии, показы фильмов и специализированные семинары. Посетители выставки также могут получить практический опыт в живом кино.

Telefilm - это профессиональное ежегодное мероприятие, посвященное телевизионным станциям, организациям цифровых платформ, создателям контента фильмов, телешоу, анимации, графики, пре-продакшна и технологий передачи.

Мероприятие не только помогает отечественному рынку кино и телевидения получить доступ к новому контенту из мира, но и стремится вывести вьетнамский контент за рубеж.

Telefilm Vietnam 2023 ожидает участия покупателей контента из Вьетнама, Республики Корея, Малайзии, Сингапура, Таиланда, Филиппин, Китая и других стран.

ВИА/ИЖВ

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