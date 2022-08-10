Более 300 компаний посетили День онлайн-продаж АСЕАН 2022

День онлайн-продаж АСЕАН 2022 года стартовал 8 августа, в нем приняли участие более 300 компаний из региона. Фото: ВИА

День онлайн-продаж АСЕАН 2022, часть мероприятий, приуроченных к 55-летию основания Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), стартовал 8 августа и собрал более 300 предприятий из региона.

Трехдневное мероприятие призвано продвигать трансграничную электронную коммерцию и открывать возможности сотрудничества для региональных фирм.

Программа, совместно организованная Камбоджей – Председателем АСЕАН 2022, Сингапуром и Вьетнамом, имеет два уровня для внутренних и международных транзакций. В настоящее время 185 предприятий из 300 фирм зарегистрировались для ведения бизнеса во Вьетнаме.

Информация о мероприятии, а также об участвующих компаниях доступна на его официальном веб-сайте по адресу www.onlineasean.com, который был интегрирован в веб-сайт АСЕАН asean.org.

Примечательно, что в рамках программы этого года будет применяться онлайн-разрешение споров (ODR) для обеспечения прав и интересов потребителей.

Авторитетные компании и платформы электронной коммерции в 10 странах АСЕАН запустят серию специальных скидок для потребителей.

Предприятия и платформы будут координировать реализацию программы трансграничных онлайн-покупок в странах АСЕАН.

В контексте восстановления экономики после пандемии и участия в соглашениях о свободной торговле нового поколения День онлайн-продаж АСЕАН 2022 года станет важным шагом для АСЕАН, чтобы продемонстрировать солидарность и продвигать свой потенциал в электронной коммерции и онлайн-транзакциях, получить доступ к благоприятным политикам, и повысить ценность продуктов и услуг.



