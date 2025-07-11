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Более 3 000 спортсменов приняли участие в Фестивале танцевального спорта Вьетнама 2025 года
На церемонии открытия Чан Тьиен Тханг, председатель Вьетнамской федерации гимнастики, подчеркнул, что данное мероприятие является ярким свидетельством связи между спортом и культурой, а также способствует укреплению дружбы, солидарности и взаимного уважения между народами.
Фестиваль танцевального спорта в этом году собрал участников всех возрастов. Турнир установил рекорд по масштабам с более чем 4 000 заявками на участие, привлекая тысячи спортсменов и более 100 международных судей. Проведение беспрецедентных соревнований не только отражает особое доверие со стороны Всемирной федерации танцевального спорта, но и является ярким доказательством организационного потенциала и авторитета вьетнамского танцевального спорта на международной спортивной арене.
Для обеспечения наилучших результатов для танцевального спорта Вьетнама тренер Кхань Тхи, директор центра KTA, отправила танцевальные пары Фан Хиен -Тху Хыонг и Нгок Ан -То Уиен на учебно-тренировочные сборы в Европу, а также на участие в ряде международных турниров, входящих в систему Всемирной федерации танцевального спорта, с целью накопления рейтинговых очков. С начала года команда уже выступила на соревнованиях в Даляне и Пекине (Китай), Малайзии, Дании и Германии.
Сразу после церемонии открытия спортсмены приступят к участию в Чемпионате Юго-Восточной Азии по танцевальному спорту.
Фестиваль танцевального спорта Вьетнама 2025г. обещает стать самым ярким событием года в сфере спорта и искусства Вьетнама. Благодаря профессиональной подготовке, международному масштабу и духу глубокой интеграции, мероприятие не только способствует выводу вьетнамского танцевального спорта на новый уровень, но и подтверждает имидж Вьетнама как динамичной, креативной и активно интегрирующейся в мировой процесс страны.