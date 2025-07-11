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Более 3 000 спортсменов приняли участие в Фестивале танцевального спорта Вьетнама 2025 года

Вечером 10 июля Вьетнамская федерация гимнастики в сотрудничестве с Центром подготовки искусств KTA (King The Art) организовала Фестиваль танцевального спорта Вьетнама 2025г., который прошёл в спорткомплексе Военного округа 7 (г. Хошимин). В соревнованиях приняли участие более 3 000 спортсменов из 37 стран и территорий. Фестиваль танцевального спорта Вьетнама 2025г. - это самое престижное событие в области танцевального спорта в Азии. По доверию Всемирная федерация танцевального спорта (WDSF), Вьетнаму было предоставлено право одновременно проводить Чемпионат Юго-Восточной Азии, Чемпионат Азии, а также, что особенно важно, соревнования по соло среди женщин в рамках Азиатского чемпионата. Этот турнир станет ярким культурно-художественным праздником, местом встречи звёзд танцевального спорта со всего мира.

На церемонии открытия Чан Тьиен Тханг, председатель Вьетнамской федерации гимнастики, подчеркнул, что данное мероприятие является ярким свидетельством связи между спортом и культурой, а также способствует укреплению дружбы, солидарности и взаимного уважения между народами.

Фестиваль танцевального спорта в этом году собрал участников всех возрастов. Турнир установил рекорд по масштабам с более чем 4 000 заявками на участие, привлекая тысячи спортсменов и более 100 международных судей. Проведение беспрецедентных соревнований не только отражает особое доверие со стороны Всемирной федерации танцевального спорта, но и является ярким доказательством организационного потенциала и авторитета вьетнамского танцевального спорта на международной спортивной арене.

Для обеспечения наилучших результатов для танцевального спорта Вьетнама тренер Кхань Тхи, директор центра KTA, отправила танцевальные пары Фан Хиен -Тху Хыонг и Нгок Ан -То Уиен на учебно-тренировочные сборы в Европу, а также на участие в ряде международных турниров, входящих в систему Всемирной федерации танцевального спорта, с целью накопления рейтинговых очков. С начала года команда уже выступила на соревнованиях в Даляне и Пекине (Китай), Малайзии, Дании и Германии.

Сразу после церемонии открытия спортсмены приступят к участию в Чемпионате Юго-Восточной Азии по танцевальному спорту.

Фестиваль танцевального спорта Вьетнама 2025г. обещает стать самым ярким событием года в сфере спорта и искусства Вьетнама. Благодаря профессиональной подготовке, международному масштабу и духу глубокой интеграции, мероприятие не только способствует выводу вьетнамского танцевального спорта на новый уровень, но и подтверждает имидж Вьетнама как динамичной, креативной и активно интегрирующейся в мировой процесс страны.

ИЖВ/ВИА

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