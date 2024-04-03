НОВОСТИ
Более 3 миллионов человек участвуют в фестивале «аозай» в городе Хошимине
В этом году ежегодный фестиваль «аозай», являющийся ведущим событием южного мегаполиса на протяжении десятилетия, включил в себя массовое дефиле из 5 000 человек в костюмах, торговую ярмарку, а также широкий спектр онлайн и офлайн конкурсов, собравших тысячи участников.
Кроме того, более 30 000 аозай были розданы женщинам из всех слоев населения, особенно из малообеспеченных слоев.
Фестиваль, впервые стартовавший в 2024 году, также установил рекорд, став самым часто проводимым ежегодным мероприятием, чествующим и продвигающим традиционную одежду.