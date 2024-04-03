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Более 3 миллионов человек участвуют в фестивале «аозай» в городе Хошимине

Многочисленные мероприятия, посвященные традиционной одежде аозай, собрали в прошлом месяце в Хошимине около 3,5 миллионов посетителей, в том числе 480 000 иностранцев. По данным городского департамента туризма, эти мероприятия принесли доход в размере 15,97 триллиона донгов (665,6 миллиона долларов США).

В этом году ежегодный фестиваль «аозай», являющийся ведущим событием южного мегаполиса на протяжении десятилетия, включил в себя массовое дефиле из 5 000 человек в костюмах, торговую ярмарку, а также широкий спектр онлайн и офлайн конкурсов, собравших тысячи участников.

Кроме того, более 30 000 аозай были розданы женщинам из всех слоев населения, особенно из малообеспеченных слоев.

Фестиваль, впервые стартовавший в 2024 году, также установил рекорд, став самым часто проводимым ежегодным мероприятием, чествующим и продвигающим традиционную одежду.

ВИА/ИЖВ

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