Более 28,5 миллиона долларов собрано в поддержку пострадавших от тайфуна № 10

6 октября в Ханое председатель Центрального комитета Отечественного фронта Вьетнама До Ван Тьиен продолжил принимать пожертвования в поддержку жителей провинций и городов, пострадавших от тайфуна № 10.



Среди жертвователей - партийный комитет города Кантхо, пожертвовавший 2,5 миллиарда донгов, и Вьетнамская национальная угольная и минеральная корпорация (Vinacomin), внесшая 10 миллиардов донгов.



По состоянию на 17:00 6 октября общая сумма зарегистрированных пожертвований от отдельных лиц, организаций и предприятий через Центральный комитет по оказанию помощи достигла 752,6 миллиарда донгов (28,5 миллиона долларов США).



Согласно статистическим данным, тайфун № 10, сопровождавшийся наводнениями, оползнями и грозами, привёл к гибели 56 человек, 11 числятся пропавшими без вести, 172 получили ранения. Всего было разрушено 389 домов, почти 180 000 зданий повреждено или лишилось крыш, тысячи голов скота и птицы погибли или были смыты потоками воды.



Председатель До Ван Тьиен выразил искреннюю благодарность всем благотворителям, подчеркнув, что весь объём собранных средств будет распределён прозрачно и эффективно, чтобы помочь пострадавшим жителям как можно скорее стабилизировать свою жизнь после стихии