Более 260 стендов зарегистрировались на международную туристическую выставку в Хошимине

Местные и иностранные фирмы на сегодняшний день зарегистрировали более 260 стендов на предстоящей 16-й Международной туристической выставке в Хошимине (ITE HCMC 2022), сообщил муниципальный департамент туризма на пресс-конференции 16 августа.

Выставка на тему «Вместе расти вперед» запланирована на 8-10 сентября в Сайгонском выставочном и конференц-центре (SECC) в районе 7.

Объединяя более 1.500 делегатов от управляющих агентств, туристических компаний, авиакомпаний и операторов объектов размещения и развлечений во Вьетнаме и за рубежом, она направлена на создание благоприятных условий для роста вьетнамского туристического сообщества и налаживания связей со своими зарубежными коллегами.

ITE HCMC - единственное международное туристическое мероприятие во Вьетнаме, которое запускает программу для международных покупателей и приглашает партнеров из 18 стран и территорий, имеющих ключевые и потенциальные входящие рынки для Вьетнама, включая США, Германию, Польшу, Республику Корея, Индию и Малайзию.

Директор департамента Нгуен Тхи Ань Хоа сказала, что в этом году на рынке иностранных посетителей Вьетнама появились очень положительные сигналы роста. В качестве важных событий в рамках выставки она выделила конференцию высокого уровня по политике развития туризма и форум MICE Vietnam.

По словам Хоа, во время трехдневного мероприятия посетители также смогут познакомиться с местными культурами и провести фестиваль для публики.

По этому случаю департамент запустил официальный сайт выставки по адресу https://itehcmc.travel.

Вьетнам привлек почти 1 млн. иностранных туристов за первые 7 месяцев этого года, а показатель Хошимина достиг 765.585 человек, что вдвое больше, чем в 2021 году.