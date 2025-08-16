НОВОСТИ
Более 250 миллиардов донгов поддержки за 3 дня – подвиг верной дружбы Вьетнам – Куба
Всего через 30 часов после старта удалось достичь минимальной цели программы – 65 млрд донгов. Особенно трогательно, что спустя 48 часов сумма поддержки кубинского народа превысила 200% запланированного уровня – более 130 млрд донгов. Это подтверждает, что Куба занимает особое место в сердце каждого вьетнамца.
По словам Нгуен Хай Аня, Центральный комитет активно координирует работу с посольством Кубы во Вьетнаме, Кубинским Красным Крестом, Международной федерацией обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, а также с соответствующими министерствами и ведомствами, чтобы как можно скорее, своевременно и прозрачно передать средства поддержки от вьетнамского народа кубинскому народу.
Этот результат также подтверждает дух солидарности, верности и неизменной дружбы, который вьетнамский народ всегда питает к кубинскому народу, а также теплые чувства и уважение миллионов вьетнамцев, желающих передать их людям на Кубе. Особенно важно, что достигнутый результат является выражением доверия вьетнамцев в стране и за рубежом, возложенного на Центральный комитет Вьетнамского Красного Креста, подчеркнуло руководство организации.
По словам Нгуен Хай Аня, успех кампании подтверждает силу национального единства, силу вьетнамцев внутри страны и за рубежом, силу коллективного духа и традиции гуманизма, солидарности и благодарности.
«Мы глубоко признательны за добрые сердца и благородные поступки кадров, партийцев, госслужащих, работников, офицеров и солдат вооружённых сил, учащихся, студентов, учреждений и особенно наших соотечественников внутри страны и за рубежом, которые активно поддержали программу», тронулся руководитель Центрального комитета Вьетнамского Красного Креста.
Отвечая на вопросы прессы о прозрачности средств, Нгуен Хай Ань отметил, что процесс сбора во Вьетнаме всегда открыт и прозрачен. С 16 августа Центральный комитет будет публиковать банковские выписки со счетов поддержки, чтобы общественность и все заинтересованные лица могли их проверить.
«Мы надеемся, что этот дух будет распространяться ещё шире и сильнее, чтобы привлечь больше ресурсов для помощи кубинскому народу преодолеть трудности, подтвердить и доказать миру, что Вьетнам всегда и навсегда рядом с Кубой, так же как Куба всегда была, есть и будет рядом с Вьетнамом. Особая дружба, солидарность и верность Вьетнам – Куба будут вечно сиять», – подчеркнул Нгуен Хай Ань.
Программа мобилизации проводится Центральным комитетом Вьетнамского Красного Креста в сотрудничестве с центральными органами и организациями в рамках Года дружбы Вьетнам – Куба, посвящённого 65-летию установления дипломатических отношений между двумя странами (1960–2025 гг.). Кампания длится 65 дней – с 13 августа (в день 99-летия со дня рождения лидера Фиделя Кастро) до 16 октября 2025 года – с целью оказания поддержки кубинскому народу продуктами питания, предметами первой необходимости и устойчивыми гуманитарными программами.