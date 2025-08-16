Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Более 250 миллиардов донгов поддержки за 3 дня – подвиг верной дружбы Вьетнам – Куба

По состоянию на 12:00 16 августа программа мобилизации поддержки кубинского народа под лозунгом «65 лет верной дружбы Вьетнам – Куба» собрала 249,9 млрд донгов с более чем 1,15 млн пожертвований – почти в 4 раза больше минимальной целевой суммы. Как сообщил заместитель председателя, генеральный секретарь и исполняющий обязанности Центрального комитета Вьетнамского Красного Креста Нгуен Хай Ань, сразу после церемонии запуска, состоявшейся утром 13 августа, миллионы людей приняли участие в акции.

Всего через 30 часов после старта удалось достичь минимальной цели программы – 65 млрд донгов. Особенно трогательно, что спустя 48 часов сумма поддержки кубинского народа превысила 200% запланированного уровня – более 130 млрд донгов. Это подтверждает, что Куба занимает особое место в сердце каждого вьетнамца.

По словам Нгуен Хай Аня, Центральный комитет активно координирует работу с посольством Кубы во Вьетнаме, Кубинским Красным Крестом, Международной федерацией обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, а также с соответствующими министерствами и ведомствами, чтобы как можно скорее, своевременно и прозрачно передать средства поддержки от вьетнамского народа кубинскому народу.

Этот результат также подтверждает дух солидарности, верности и неизменной дружбы, который вьетнамский народ всегда питает к кубинскому народу, а также теплые чувства и уважение миллионов вьетнамцев, желающих передать их людям на Кубе. Особенно важно, что достигнутый результат является выражением доверия вьетнамцев в стране и за рубежом, возложенного на Центральный комитет Вьетнамского Красного Креста, подчеркнуло руководство организации.

По словам Нгуен Хай Аня, успех кампании подтверждает силу национального единства, силу вьетнамцев внутри страны и за рубежом, силу коллективного духа и традиции гуманизма, солидарности и благодарности.

«Мы глубоко признательны за добрые сердца и благородные поступки кадров, партийцев, госслужащих, работников, офицеров и солдат вооружённых сил, учащихся, студентов, учреждений и особенно наших соотечественников внутри страны и за рубежом, которые активно поддержали программу», тронулся руководитель Центрального комитета Вьетнамского Красного Креста.

Отвечая на вопросы прессы о прозрачности средств, Нгуен Хай Ань отметил, что процесс сбора во Вьетнаме всегда открыт и прозрачен. С 16 августа Центральный комитет будет публиковать банковские выписки со счетов поддержки, чтобы общественность и все заинтересованные лица могли их проверить.

«Мы надеемся, что этот дух будет распространяться ещё шире и сильнее, чтобы привлечь больше ресурсов для помощи кубинскому народу преодолеть трудности, подтвердить и доказать миру, что Вьетнам всегда и навсегда рядом с Кубой, так же как Куба всегда была, есть и будет рядом с Вьетнамом. Особая дружба, солидарность и верность Вьетнам – Куба будут вечно сиять», – подчеркнул Нгуен Хай Ань.

Программа мобилизации проводится Центральным комитетом Вьетнамского Красного Креста в сотрудничестве с центральными органами и организациями в рамках Года дружбы Вьетнам – Куба, посвящённого 65-летию установления дипломатических отношений между двумя странами (1960–2025 гг.). Кампания длится 65 дней – с 13 августа (в день 99-летия со дня рождения лидера Фиделя Кастро) до 16 октября 2025 года – с целью оказания поддержки кубинскому народу продуктами питания, предметами первой необходимости и устойчивыми гуманитарными программами.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Руководители Партии, государства, Центральной партийной организации Народной милиции и МОБ возложили венки и посетили мавзолей Хо Ши Мина

Руководители Партии, государства, Центральной партийной организации Народной милиции и МОБ возложили венки и посетили мавзолей Хо Ши Мина

По случаю 80-летия Дня традиций Народной милиции Вьетнама (19 августа 1945 г. – 19 августа 2025 г.), 20-летия Дня всеобщего движения по защите безопасности Отечества (19 августа 2005 г. – 19 августа 2025 г.) утром 17 августа делегация Центрального комитета КПВ, Президента, Национального собрания, Правительства, Центрального комитета Отечественного фронта Вьетнама возложила венки и посетила мавзолей Хо Ши Мина, а также зажгла благовония в память Героев-мучеников у Мемориала Героев-мучеников на улице Бакшон (Ханой).
ПОДРОБНЕЕ

Top