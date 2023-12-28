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Более 2,2 миллиона вьетнамцев и иностранцев отдали дань памяти покойному президенту Хо Ши Мину в 2023 году
Как прозвучало на мероприятии, миссия подразделения в области внешних связей и международного сотрудничества была расширена, кроме того, оно поддерживает прочные партнерские связи с партнерами в России, Лаосе и Таиланде. Правление организовало прием и обслужило 109 высокопоставленных делегаций, включая 13 глав государств из зарубежных стран, которые отдали дань памяти президенту Хо Ши Мину и павшим героям.
Президент Хо Ши Мин скончался 2 сентября 1969 года. Его тело было забальзамировано и помещено в стеклянный гроб в его гранитном мавзолее, который стал важной достопримечательностью столицы и неотъемлемой частью политической и социальной истории Вьетнама.
К9 находится на горе Бави, примерно в 70 километрах от центра Ханоя на запад. В мае 1957 года президент Хо Ши Мин решил выбрать это место в качестве места для работы и отдыха Центрального комитета партии. Здесь были приняты многие решения и инструкции Комитета, способствовавшие освобождению Юга и воссоединению страны в 1975 году. С 1969-1975 годы здесь хранилось тело президента Хошимина.