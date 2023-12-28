Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Более 2,2 миллиона вьетнамцев и иностранцев отдали дань памяти покойному президенту Хо Ши Мину в 2023 году

В этом году Правление мавзолея президента Хо Ши Мина обслужило более 2,2 миллиона вьетнамских и иностранных посетителей, приехавших почтить память покойного лидера и осмотреть исторический памятник Дачонг (K9) в Ханое. Эта цифра была обнародована на конференции по годам, на которой Правление подвело итоги своей работы в 2023 году и определил задачи на 2024 год.

Как прозвучало на мероприятии, миссия подразделения в области внешних связей и международного сотрудничества была расширена, кроме того, оно поддерживает прочные партнерские связи с партнерами в России, Лаосе и Таиланде. Правление организовало прием и обслужило 109 высокопоставленных делегаций, включая 13 глав государств из зарубежных стран, которые отдали дань памяти президенту Хо Ши Мину и павшим героям.

Президент Хо Ши Мин скончался 2 сентября 1969 года. Его тело было забальзамировано и помещено в стеклянный гроб в его гранитном мавзолее, который стал важной достопримечательностью столицы и неотъемлемой частью политической и социальной истории Вьетнама.

К9 находится на горе Бави, примерно в 70 километрах от центра Ханоя на запад. В мае 1957 года президент Хо Ши Мин решил выбрать это место в качестве места для работы и отдыха Центрального комитета партии. Здесь были приняты многие решения и инструкции Комитета, способствовавшие освобождению Юга и воссоединению страны в 1975 году. С 1969-1975 годы здесь хранилось тело президента Хошимина.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

ПОДРОБНЕЕ

Top