Более 20 новозеландских компаний примут участие в Осенней ярмарке 2025 года в Ханое
Конференция, запланированная на 28 октября в Выставочном центре Вьетнама (VEC) в общине Донгань (Ханой), соберёт новозеландские компании из различных отраслей, включая дизайн, строительство, технологии, программное обеспечение, сельскохозяйственную продукцию, биодобавки, молочную промышленность, производство мёда, питание и здравоохранение, гостиничные инвестиции и управление, образование, внешнюю торговлю, услуги по обучению и миграции за рубеж, финансы и недвижимость.
Ожидается, что мероприятие станет платформой для укрепления торгово-инвестиционного сотрудничества, развития производственных и сервисных цепочек поставок, а также обмена информацией о рынке, политике и возможностях партнёрства между двумя странами.
По данным Vietrade, двусторонний товарооборот между Вьетнамом и Новой Зеландией демонстрирует устойчивый рост в течение последних пяти лет, при этом экономики двух стран взаимно дополняют друг друга. Стороны поставили цель увеличить объём двусторонней торговли до 3 миллиардов долларов США к 2026 году.
Быстро развивающийся рынок Вьетнама проявляет растущий спрос на высококачественные товары и услуги из Новой Зеландии, в то время как вьетнамский экспорт, включая электронику и переработанную продукцию, уверенно занимает позиции на рынке Новой Зеландии.
Перспективными направлениями сотрудничества являются сельское и лесное хозяйство, рыбная промышленность, цифровые технологии, «зелёная» экономика, деревообработка, производство строительных материалов, туризм и образование.