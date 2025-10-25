Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Более 20 новозеландских компаний примут участие в Осенней ярмарке 2025 года в Ханое

Более 20 новозеландских компаний примут участие в конференции по вопросам торговли, инвестиций и продвижения бизнеса между Вьетнамом и Новой Зеландией, которая пройдёт в рамках Осенней ярмарки 2025 года в Ханое.
  Подготовка к Осенней ярмарке 2025 года практически завершена. (Фото: Министерство промышленности и торговли Вьетнама  
Мероприятие организовано Агентством по продвижению торговли Вьетнама (Vietrade) при Министерстве промышленности и торговли, Торговым представительством Вьетнама в Новой Зеландии и Деловым советом АСЕАН – Новая Зеландия (ANZBC). Его цель - укрепление двустороннего экономического сотрудничества и расширение экспортных возможностей вьетнамских предприятий на рынке Океании.

Конференция, запланированная на 28 октября в Выставочном центре Вьетнама (VEC) в общине Донгань (Ханой), соберёт новозеландские компании из различных отраслей, включая дизайн, строительство, технологии, программное обеспечение, сельскохозяйственную продукцию, биодобавки, молочную промышленность, производство мёда, питание и здравоохранение, гостиничные инвестиции и управление, образование, внешнюю торговлю, услуги по обучению и миграции за рубеж, финансы и недвижимость.

Ожидается, что мероприятие станет платформой для укрепления торгово-инвестиционного сотрудничества, развития производственных и сервисных цепочек поставок, а также обмена информацией о рынке, политике и возможностях партнёрства между двумя странами.

По данным Vietrade, двусторонний товарооборот между Вьетнамом и Новой Зеландией демонстрирует устойчивый рост в течение последних пяти лет, при этом экономики двух стран взаимно дополняют друг друга. Стороны поставили цель увеличить объём двусторонней торговли до 3 миллиардов долларов США к 2026 году.

Быстро развивающийся рынок Вьетнама проявляет растущий спрос на высококачественные товары и услуги из Новой Зеландии, в то время как вьетнамский экспорт, включая электронику и переработанную продукцию, уверенно занимает позиции на рынке Новой Зеландии.

Перспективными направлениями сотрудничества являются сельское и лесное хозяйство, рыбная промышленность, цифровые технологии, «зелёная» экономика, деревообработка, производство строительных материалов, туризм и образование.

ВИА/ИЖВ

