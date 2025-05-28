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Более 17,1 миллиона граждан высказали свое мнение по предложенным поправкам к Конституции 2013 года через приложение VNeID

По данным заместителя министра юстиции Данг Хоанг Оань, по состоянию на 20:00 26 мая более 17,1 миллиона граждан высказали свое мнение по предложенным поправкам к Конституции 2013 года через приложение VNeID.
  По состоянию на 20:00 26 мая более 17,1 миллиона граждан высказали свое мнение о предлагаемых поправках к Конституции 2013 года через приложение VNeID. Фото: ВИA  
Согласно действующему графику, министерства, ведомства и местные органы власти должны представить сводные отчеты о результатах публичных консультаций в Министерство юстиции до 30 мая. Однако по состоянию на 26 мая Министерство юстиции является единственным ведомством, которое завершило подготовку своего отчета по проекту резолюции о внесении изменений и дополнений в ряд статей Конституции.

Министерство общественной безопасности и местные органы власти активно пропагандируют использование VNeID и направляют граждан в процессе обратной связи, чтобы их участие было быстрым, удобным и эффективным. Ожидается, что в ближайшие дни количество обращений через приложение резко возрастет.

Министерство юстиции будет координировать работу с соответствующими министерствами и местными органами власти для обеспечения своевременного завершения подготовки проекта отчета правительства и сводного отчета по отзывам общественности. Они будут представлены правительству и Редакционному комитету по конституционным поправкам в установленные сроки и с гарантированным качеством.

ВИА/ИЖВ

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