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Более 17,1 миллиона граждан высказали свое мнение по предложенным поправкам к Конституции 2013 года через приложение VNeID
Министерство общественной безопасности и местные органы власти активно пропагандируют использование VNeID и направляют граждан в процессе обратной связи, чтобы их участие было быстрым, удобным и эффективным. Ожидается, что в ближайшие дни количество обращений через приложение резко возрастет.
Министерство юстиции будет координировать работу с соответствующими министерствами и местными органами власти для обеспечения своевременного завершения подготовки проекта отчета правительства и сводного отчета по отзывам общественности. Они будут представлены правительству и Редакционному комитету по конституционным поправкам в установленные сроки и с гарантированным качеством.